Фотобаттл: порівнюємо нові пляжні світлини Ані Лорак та Ірини Монатик

Ще не всі зірки повернулися із зимових канікул – деякі все ще гріються на Мальдівах та в Дубаї

Ані Лорак/Ірина Монатик / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/irinamonatik

Сімейство Діми Монатика після туру артиста вирушило на Мальдіви. Днями Ірина Монатик запостила у соцмережі чуттєве фото з чоловіком що робить дуже рідко.

Дмитро та Ірина Монатик разом уже понад 10 років, шість з яких вони перебувають у офіційному шлюбі. Подружжя виховує двох синів – Платона та Данила.

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Сім'я MONATIKа на відпочинку / Фото: instagram.com/irinademicheva

Сьогодні Ірина вперше за довгий час показала фігуру в суцільному зеленому купальнику. Вона розмістила знімок у Instagram з підписом "Зупинися, мить, ти прекрасна".

Ірина Монатик опублікувала фото з відпочинку / Фото: instagram.com/irinamonatik

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Співачка Ані Лорак теж ніжиться під сонцем. Артистка, яка нещодавно вийшла на сцену з 10-річною донькою, поділилася з фоловерами яскравим знімком. На ньому Кароліна зображена в бікіні з рожевими та золотими паєтками.

Ані Лорак показала фігуру у бікіні / Фото: instagram.com/anilorak

Хоча нам трохи завидно, що Ірина Монатик та Ані Лорак зараз гріються у теплих краях, пропонуємо вибрати найгарячішу світлину з цих двох :)

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