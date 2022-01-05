Скільки коштує відпочинок Віктора Павлика у Карпатах: молода дружина артиста показала чеки

Сім'я Віктора Павлика продовжує свій відпочинок на Заході України. Зіркове сімейство після Львова вирішили вирушити на гірськолижний курорт.

Дружина Віктора Павлика показала, скільки коштує їхній відпочинок / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Репяхова та Віктор Павлік насолоджуються відпочинком у Карпатах. Нещодавно молода дружина артиста налякала Павлика у готелі без одягу чим розсмішила фанатів

Наразі подружжя знаходиться на гірськолижному курорті в Буковелі. Там Репяхова вирішила поділитися з шанувальниками Instagram , яку вартість обходиться відпочинок сім'ї артиста.

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Так, вечеря в одному з місцевих ресторанів обійшлася зірковому сімейству. 3 тисячі гривень разом із алкоголем. Подружжя відпочиває з рідними Каті, тому стіл був розрахований на п'ятьох.

Репяхова заявила, що залишилася задоволена обслуговуванням та цінами в ресторані, оскільки на таку кількість людей така сума цілком прийнятна на курорті.

Крім того, сім'я замовляла алкогольні напої. Чотири коктейлі та два напої обійшлися їм у 880 гривень .

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Скріншот – instagram.com/repyahovakate

Поділилася молода дружина Павлика та цінами на обід у Буковелі. В одному із закладів за дві невеликі піци та напої на чотирьох сім'я артиста заплатила 1030 гривень .

А ось на обслуговування в одному із закладів Репяхова поскаржилася. За словами дружини Віктора Павлика, її з мамою обслужили набагато гірше, ніж тоді, коли вона приходила пообідати зі своїм славним чоловіком.

Скріншот – instagram.com/repyahovakate

До речі, обід на двох у цьому ресторані коштував Репяховий 855 гривень .

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За кілька годин концертний директор поскаржилася, що у цьому закладі їй не принесли салату.

Я годину чекала салат у закладі, я пішла і ніхто навіть не вибачився, – образилася Репяхова.

Скріншот – instagram.com/repyahovakate

Встигла Репяхова і покататися на одній із найпопулярніших гірок у Буковелі. Цінами на розвагу дружина Павлика також поділилася із шанувальниками.

Один спуск на одну людину обійдеться в 500 гривень , а ось для двох є невелика знижка – 800 грн.

Скріншот – instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що нещодавно Віктору Павліку виповнилося 56 років. Свій день народження артист теж зустрічав на відпочинку, а дружина ніжно привітала його з урочистістю .