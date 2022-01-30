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Фотобаттл: сравниваем новые пляжные фото Ани Лорак и Ирины Монатик

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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30 января, 16:47
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Еще не все звезды вернулись с зимних каникул – некоторые все еще греются на Мальдивах и в Дубае
Ани Лорак/Ирина Монатик
Ани Лорак/Ирина Монатик / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/irinamonatik

Семейство Димы Монатика после тура артиста отправилось на Мальдивы. На днях Ирина Монатик запостила в соцсети чувственное фото с мужем, что делает очень редко.

Дмитрий и Ирина Монатик вместе уже больше 10 лет, шесть из которых они состоят в официальном браке. Супруги воспитывают двоих сыновей – Платона и Даниила.

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Семья MONATIKа на отдыхе
Семья MONATIKа на отдыхе / Фото: instagram.com/irinademicheva

Сегодня Ирина впервые за долгое время показала фигуру в сдельном зеленом купальнике. Она разместила снимок в Instagram с подписью "Остановись, мгновенье, ты прекрасно".

Ирина Монатик опубликовала фото с отдыха
Ирина Монатик опубликовала фото с отдыха / Фото: instagram.com/irinamonatik

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Певица Ани Лорак тоже нежится под солнцем. Артистка, которая недавно вышла на сцену с 10-летней дочкой, поделилась с фолловерами ярким снимком. На нем Каролина запечатлена в бикини с розовыми и золотыми пайетками.

Ани Лорак показала фигуру в бикини
Ани Лорак показала фигуру в бикини / Фото: instagram.com/anilorak

Хотя нам немного завидно, что Ирина Монатик и Ани Лорак сейчас греются в теплых краях, предлагаем выбрать самое жаркое фото из этих двух :)

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Ранее "Сегодня" рассказывали, сколько стоит отдых Виктора Павлика в Карпатах. Известный певец вместе со своей молодой супругой Катериной Репяховой побывал на популярном горнолыжном курорте.

Пара остановилась в лакшери отеле, где номер на двоих стоит около 13 тысяч гривень за ночь. Смотрите фото апартаментов здесь.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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