Ед Ширан, Палома Фейт, Джамала: у Бірмінгемі відбувся благодійний концерт на підтримку України

Всесвітньо відомі музиканти об'єдналися для допомоги українцям та провели благодійний концерт зі збору коштів для України у Бірмінгемі

Підтримка музикантів зі всього світу є неймовірно важливою для України під час війни. Суми, зібрані під час благодійних концертів, рятують життя українських біженців.

Так, завдяки акції RUSSIANS AGAINST WAR російський репер Oxxxymiron зміг зібрати понад 53 тисячі доларів для України.

Реклама

А 29 березня у Бірмінгемі відбувся збір фінансової допомоги в рамках шоу "Concert For Ukraine", на якому виступили британські топові знаменитості.

На двогодинному концерті на підтримку України виступив музикант Ед Ширан, з яким раніше хотіли провести телеміст гурт "Антітіла".

Реклама

Також свою підтримку висловила британська співачка Палома Фейт. Виконавиця з перших днів війни заявила про свою позицію та стала на бік українців.

Крім того, у концерті взяли участь Том Оделл, Каміла Кабельо, Емелі Санде, Грегорі Портер та Snow Patrol.

Реклама

Також закликати на допомогу українцям приїхала Джамала. Співачка виконала свій хіт "1944" із прапором України.

Як повідомляють організатори, під час концерту у Бірмінгемі вдалося зібрати 14,7 мільйонів доларів для допомоги українцям. Ці гроші надійдуть до фонду допомоги українським біженцям.

Раніше українські виконавці організували благодійний концерт для рідної країни у Польщі. Тіна Кароль та Jerry Heil допомогли зібрати 2 мільйони злотих у польському місті Лодзь на допомогу українському народу.