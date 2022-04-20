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Горбунов та Осадча показали зворушливі фото з 8-місячним сином: тепер ти дитина війни!

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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20 квітня, 11:00
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Зіркова пара ніжно привітала молодшого сина зі святом. Днями Данилу виповнилось вісім місяців
Сину зіркової пари виповнилось вісім місяців
Сину зіркової пари виповнилось вісім місяців / Фото: instagram.com/kosadcha

19 серпня 2021 року Катерина Осадча народила третього сина Данила. Це друга спільна дитина телеведучої та її чоловіка Юрія Горбунова. У пари є ще старший син Іван, який народився у 2017 році. Також Катя має 19-річного сина від першого шлюбу – Іллю.

19 квітня 2022 року Данилу виповнилось вісім місяців. З цього приводу обидвоє батьків вирішила поділитися зворушливими світлинами з сином.

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Так, Юрій Горбунов опублікував в соцмережі знімок, на якому він тримає ще зовсім крихітного сина на руках. Ймовірно, це архівний кадр, зроблений до війни в будинку подружжя у Києві.

Тобі сьогодні вже 8 місяців, мій хлопчику! Тепер ти дитина війни! Коли ти виростеш, ти вивчатимеш у школі ці найстрашніші в історії України сторінки! А ми з мамою тобі розповідатимемо про неї! Щоб такого більше ніколи не повторилося! Тато з мамою тебе дуже люблять!, — написав Горбунов під фото.

Водночас Катерина Осадча поділилася чорно-білим знімком, де вона ніжно пригорнула до себе Данила.

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Данилу сьогодні 8 місяців і вже майже два з них іде війна. Він не запам’ятає вибухів і сирен, в його пам’яті не викарбуються збережені батьки і сльози близьких. Але коли виросте, буде знати ці події в подробицях і знати, якою ціною українці вибороли його країну! Рости, сину! Перемога скоро, – побажала малюку телеведуча.

Раніше ми писали, що Катерина Осадча та Юрій Горбунов задумалися про усиновлення дитини, батьки якої загинули під час війни.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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