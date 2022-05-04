Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетний обстріл 3 травня ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua

Eurovision 2022

Розлучення Ступки

Насті - 35!

Ріанна народила?

Джавелін Тіни

MamaRika - вдома
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Ігор Кондратюк висловився про "хороших росіян": типу знавці х**ла та своєї батьківщини-терористки-агресора

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 травня, 16:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Український продюсер пояснив, що думає про російських опозиціонерів і чому не варто сліпо вірити в їхні добрі наміри
Ігор Кондратюк
Ігор Кондратюк / Фото: Скріншот з YouTube

Ігор Кондратюк, як і Маша Єфросініна, вважає, що зараз не час романтизувати образ росіян, які висловилися проти війни, і сліпо вірити тому, що вони пишуть у своїх опозиційних соцмережах.

На своїй сторінці у Facebook продюсер засудив тих українців, які продовжують прислуховуватись до думки таких експертів.

Реклама

Піонтковський, Фейгін, Ілларіонов, Чічкваркін, Латиніна, Невзоров... Як їх зараз багато, "харошіх рускіх". Великі експерти, типу знавці х**ла і своєї батьківщини-терористки-агресора. Давайте, земляки мої, слухайте, чіпляйте лапшу на свої героїчні вуха з вуст людей, яким на Україну, взагалі-то, плювати з високої вежі, – різко висловився Кондратюк.

Скріншот

На думку продюсера, історія вже показала Україні неодноразові випадки, коли такі "хороші росіяни" пізніше самі ставали лідерами антиукраїнського руху.

А потім ці "харошіє рускіє" приведуть своїх друзів, які вже будуть не такими хорошими, а ті приведуть тих, хто ненавидить усе це наше – Україну, українців, мову ("Ігарь, давайтє па рускі, ми же тоже билі протів путіна")... Кругами... Майже 380 років... Мільйони вбитих росією, а ми знову впускаємо в себе якихось ординських "фейгіних-шмейгіних"... – заявив Кондратюк.

Раніше Кондратюк назвав Канделакі безмозкою бл*ддю після її слів про приїзд Анджеліни Джолі в Україну.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Після візиту України
Анджеліна Джолі

«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти