Ігор Кондратюк висловився про "хороших росіян": типу знавці х**ла та своєї батьківщини-терористки-агресора

Український продюсер пояснив, що думає про російських опозиціонерів і чому не варто сліпо вірити в їхні добрі наміри

Ігор Кондратюк / Фото: Скріншот з YouTube

Ігор Кондратюк, як і Маша Єфросініна, вважає, що зараз не час романтизувати образ росіян, які висловилися проти війни, і сліпо вірити тому, що вони пишуть у своїх опозиційних соцмережах.

На своїй сторінці у Facebook продюсер засудив тих українців, які продовжують прислуховуватись до думки таких експертів.

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Піонтковський, Фейгін, Ілларіонов, Чічкваркін, Латиніна, Невзоров... Як їх зараз багато, "харошіх рускіх". Великі експерти, типу знавці х**ла і своєї батьківщини-терористки-агресора. Давайте, земляки мої, слухайте, чіпляйте лапшу на свої героїчні вуха з вуст людей, яким на Україну, взагалі-то, плювати з високої вежі, – різко висловився Кондратюк.

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На думку продюсера, історія вже показала Україні неодноразові випадки, коли такі "хороші росіяни" пізніше самі ставали лідерами антиукраїнського руху.

А потім ці "харошіє рускіє" приведуть своїх друзів, які вже будуть не такими хорошими, а ті приведуть тих, хто ненавидить усе це наше – Україну, українців, мову ("Ігарь, давайтє па рускі, ми же тоже билі протів путіна")... Кругами... Майже 380 років... Мільйони вбитих росією, а ми знову впускаємо в себе якихось ординських "фейгіних-шмейгіних"... – заявив Кондратюк.

Раніше Кондратюк назвав Канделакі безмозкою бл*ддю після її слів про приїзд Анджеліни Джолі в Україну.