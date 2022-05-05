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Що Білик написала Кіркорову щодо ситуації в Україні? Співачка не стримала сліз, розповідаючи про переписку

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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5 травня, 13:57
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Українська зірка естради Ірина Білик розповіла, що трапилося з її домом під Києвом та повідомила, про що написала Філіпу Кіркорову, який відмовився підтримати Україну у цій жорстокій війні
Ірина Білик не змогла стримати емоцій, коментуючи болючу тему
Ірина Білик не змогла стримати емоцій, коментуючи болючу тему / Фото: instagram.com/bilyk_iryna, Скриншот из видео

Співачка Ірина Білик дала ексклюзивне інтерв'ю ведучим Лілії Ребрик та Анатолію Анатолічу в ефірі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Так, артистка, раніше пророкувала смерть окупантам, поділилася непростими спогадами про перший день війни та розповіла, як зрозуміла, що треба збирати речі та тікати з власного будинку.

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У мене завжди є передчуття чогось страшного, тому я прислухалася до нього і вирішила поїхати. Жителі нашого містечка мають чат, де всі спілкуються, повідомляють новини. Так я дізналася, що вже за тиждень там вимкнули світло і перекрили воду… я навіть не могла подивитись, що відбувається з моїм будинком. Мені просто написали, що в містечко зайшли рашисти і вигнали всіх людей зі словами: "Не замикайте будинки, тому що ми повибиваємо двері і шукатимемо їжу".

Про те, що відбувалося у будинку артистки, розповів її менеджер, якому вдалося потрапити усередину лише через місяць з часу окупації.

Вони робили там все, що тільки можливо.

- зі сльозами на очах поділилася співачка.

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На даний момент Ірина Білик разом із молодшим сином та своєю кумою перебуває у безпечному місці та намагається бути корисною для України. Проте перше, що зробила зірка – звернулася до своїх колег із російського шоу-бізнесу, тим, кого Ірина знає особисто. До цього списку потрапив і Філіп Кіркоров, якому співачка кілька років тому подарувала легендарну пісню "Сніг".

Ірина Білик / відеоскриншот

Всі ці артисти особисто знають Путіна, і я сподівалася, що вони можуть донести до нього світлі думки. Просто думала, що вони опікуються іншими... але всі мої звернення проігнорували. А вже потім я вирішила звернутися особисто до Філіпа Кіркорова, але не хотіла вживати лайки... просто сказала: "Коли виконуватимеш мою пісню в майбутньому, знай, що мені ніде жити". Але він не відповів,

- плачучи, прокоментувала Ірина Білик.

Також сьогодні у всіх на вустах новини про те, що Валерій Харчишин розлучився із дружиною.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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