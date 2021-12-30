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Оце красуня! Рідкісні кадри падчерки екс-чоловіка Ані Лорак

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
30 грудня, 08:30
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Мурат Налчаджиоглу готується одружитися зі своєю коханою Лілею, яка має донечку Олександру, схожу на неї як дві краплі води
У Мережі показали падчерку Мурата Налчаджиоглу.
У Мережі показали падчерку Мурата Налчаджиоглу. / Фото: Instagram

Колишній чоловік Ані Лорак ще восени освідчився 25-річний дівчині з Києва, з якою зустрічається більше року. Хоч і ходило чимало чуток про возз'єднання чоловіка з Ані Лорак, однак він все-таки знайшов нове кохання.

Усім відомо, що у Мурата є 10-річна донька Софія, яку народила йому співачка. До речі, раніше ексчоловік Лорак показав на відео, як матюкається їхня донька.

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Окрім того, він виховує ще свою падчерку – семирічну Сашу. В Instagram наречена Мурата поділилась світлинами дівчинки напередодні Нового року.

Донька нареченої Мурата.
Донька нареченої Мурата. / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Моє нескінченне кохання, – підписала фото Ліля.

У кадрі маленька Саша з'явилась у кігурумі, позуючи біля невеличкої ялинки, прикрашеної різнокольоровими кульками та іграшками.

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Падчериці екс-чоловіка Ані Лорак сім років.
Падчериці екс-чоловіка Ані Лорак сім років. / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Фоловери одразу ж зазначили, що дівчинка дуже схоже на свою маму і виросте такою ж красунею:

  • На маму схожа.
  • Маленький єдиноріг.
  • Красунечка.
Фото: instagram/__l_i_l_i_a___

Як відомо, Лілія та її донька живуть разом із Муратом у його розкішній квартирі у Києві. У публікації дівчина засвітила інтер'єр їхнього житла. Видно, що ремонт виконаний зі смаком – є гарні меблі та сучасна техніка. Також у квартирі Мурата є кімната для його падчерки, де стоїть стильне біле ліжко у вигляді будиночка.

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Мурат Налчаджиоглу з новою дівчиною
Мурат Налчаджиоглу з новою дівчиною / Фото: vklybe.tv/kiev

Наречена Мурата працює візажисткою. У соцмережі вона часто публікує фото з салону краси.

Відомо що Лілія і Мурат розлучалися на деякий час, але пізніше пара знову почала зустрічатися. І невдовзі дівчина отримала від коханого заповітну каблучку і пропозицію вийти заміж.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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