Оце красуня! Рідкісні кадри падчерки екс-чоловіка Ані Лорак

Колишній чоловік Ані Лорак ще восени освідчився 25-річний дівчині з Києва, з якою зустрічається більше року. Хоч і ходило чимало чуток про возз'єднання чоловіка з Ані Лорак, однак він все-таки знайшов нове кохання.
Усім відомо, що у Мурата є 10-річна донька Софія, яку народила йому співачка. До речі, раніше ексчоловік Лорак показав на відео, як матюкається їхня донька.
Окрім того, він виховує ще свою падчерку – семирічну Сашу. В Instagram наречена Мурата поділилась світлинами дівчинки напередодні Нового року.
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Моє нескінченне кохання, – підписала фото Ліля.
У кадрі маленька Саша з'явилась у кігурумі, позуючи біля невеличкої ялинки, прикрашеної різнокольоровими кульками та іграшками.
Фоловери одразу ж зазначили, що дівчинка дуже схоже на свою маму і виросте такою ж красунею:
- На маму схожа.
- Маленький єдиноріг.
- Красунечка.
Як відомо, Лілія та її донька живуть разом із Муратом у його розкішній квартирі у Києві. У публікації дівчина засвітила інтер'єр їхнього житла. Видно, що ремонт виконаний зі смаком – є гарні меблі та сучасна техніка. Також у квартирі Мурата є кімната для його падчерки, де стоїть стильне біле ліжко у вигляді будиночка.
Наречена Мурата працює візажисткою. У соцмережі вона часто публікує фото з салону краси.
Відомо що Лілія і Мурат розлучалися на деякий час, але пізніше пара знову почала зустрічатися. І невдовзі дівчина отримала від коханого заповітну каблучку і пропозицію вийти заміж.