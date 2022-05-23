Як живе співачка-трансгендер Зіанджа, яка у березні застрягла на українському кордоні

Зі Фаамелу, яка раніше була всім відома під ім'ям Зіанджа, а ще раніше – Борис Апрель, зараз перебуває в Європі, а ще кілька місяців тому вона намагалася виїхати за кордон

Як зараз живе співачка-трансгендер Зі Фамелу

Перетнути кордон у екс-Зіанджі не виходило, тому що за паспортом вона – чоловік. Нагадаємо, у 2018 році співак Борис Апрель повідомив, що він – трансгендерна дівчина і пізніше його всі впізнали, як співачку Зіанджу.

Зараз Зіанджа знову змінила ім'я та відома, як Зі Фапмелу. У березні цього року, коли українці масово залишали країну та виїжджали до країн "Євросоюзу", дівчина "застрягла" на кордоні. Згодом Зі Фаамелу вдалося виїхати, але вона приховувала, куди саме.

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Виявилося, що екс-Зіанджа проживає в Німеччині, і зараз у неї все добре. Як пише Зі Фаамелу, її перетин кордону був дуже важким. Залишати Україну довелося водою, причому нелегально.

Зі Фамелу нелегально перетнула кордон з Україною

Прикордонники не хотіли випускати артистку з України, тому що за документами вона – чоловік, крім цього, раніше Зіанджа говорила, що вона так і не зробила операцію зі зміни статі. За словами співачки, при спробі перетнути кордон, у неї нібито відібрали документи, цінні речі та обладнання.

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Все, що в мене залишилося – це мій голос, – пише в Instagram Зіанджа.

Своєю історією артистка поділилася із виданням Rolling Stone. Зі Фаамелу впевнена, що багато жінок-трансгендерів залишаються в небезпеці, перебуваючи в Україні.

Скріншот: Instagram

Артистці вдалося самостійно доплисти до Румунії, де її відправили до центру біженців. Пізніше вона вирушила до Німеччини, де вона знаходиться з 10 березня – її дала притулок німецька сім'я. За словами Зі Фаамелу, її нібито переслідували солдати, а чоловіка, який допоміг артистці перебратися водою по річці, ймовірно, заарештували.

Зі Фаамелу заявила, що їй загрожували та наводили на неї дуло автомата. За словами співачки, її дуже тепло прийняла Німеччина.

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Хоча моя історія відома у всьому світі, від Італії до Японії, від Туреччини до Бразилії, я не хочу, щоб мене запам'ятали як жертву злочину на ґрунті ненависті. Я Зі Фаамелу, людина, дочка, художниця, і я готова до наступного розділу своєї подорожі. Я вибираю радість, – пише у соцмережі Зі Фаамелу.

І хоч Зі Фаамелу була обурена тим, що стала жертвою дискримінації з боку українських прикордонників, артистка подякувала українській армії, яка стільки тижнів тримає оборону та захищає рідні землі від російських окупантів.

Я вірю українській армії і я вдячна за те, що вони захищають громадян України, – написала Зі Фаамелу.

Скріншот: Instagram

За цей час Зі Фаамелу також встигла з'їздити до Італії, де виступила на заходах, присвячених правам трансгендерів.

Скріншот: Instagram

Раніше Зі Фаамелу публічно поскандалила з Наталією Могилевською.