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Яка грація! Володимир Остапчук на високих підборах та у смокінгу станцював перед камерами (відео)

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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17 лютого, 21:45
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В одному з випусків нового супершоу каналу "Україна" гравцям доведеться вгадати, хто з незнайомців є танцівником
Володимир Остапчук здивував талантом
Володимир Остапчук здивував талантом / Фото: прес-служба телеканалу "Україна", Instagram: Vladimir Ostapchuk

Учасники нового розважального шоу "Ігри талантів" , прем'єру якого глядачі каналу "Україна" побачать вже наступної суботи, 26 лютого, о 21:00 , не перестають дивувати. Так, прямо на знімальному майданчику проекту популярний телеведучий Володимир Остапчук станцював вог!

Цей сучасний стиль танцю характеризується поєднанням подіумної ходи та модельних поз. А виконують його зазвичай у взутті на підборах.

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Ведучий популярних шоу "МАСКА" та "Співають всі!" Володимир Остапчук, який візьме участь у проекті "Ігри талантів", вирішив і сам спробувати виконати цей танець. Він одягнув мерехтливі ботильйони на підборах і почав повторювати гламурні рухи.

Як йому вдалося, дивіться далі.

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Коротко про шоу "Ігри талантів

Як повідомлялося раніше, ведучим грандіозного шоу каналу "Україна" став мегапопулярний DZIDZIO , а режисерами-постановниками – Герман Ненов, Марія Коростелева, Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик. Згідно з правилами проєкту, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким будуть українські знаменитості. Гра проходить у три раунди, в яких можна заробити 150 тисяч гривень Команда, чиє "шосте чуття" або тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.

Розважальний проєкт за форматом Game of Talents компанії Fremantle вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже за два роки локальні версії шоу побачили глядачі у США та багатьох країнах Європи, серед яких Великобританія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стала десятою країною яка готує адаптацію цього неймовірного проєкту.

Скоро шоу стартує на ТБ
Скоро шоу стартує на ТБ / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Дивіться нове грандіозне шоу "Ігри талантів" у суботу з 26 лютого о 21:00 на каналі "Україна"!

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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