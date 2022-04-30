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Kalush Orchestra випустили нову версію треку Stefania для Євробачення-2022 (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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30 квітня, 15:11
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Чорно-біле відео колектив зняв у Будинку вчених у Львові
Kalush Orchestra - Stefania (House of Scientists Version) - слухати онлайн
Kalush Orchestra - Stefania (House of Scientists Version) - слухати онлайн / Фото: youtube.com

Український гурт Kalush Orchestra, з якою нещодавно заспівала Джамала, активно готується до головного вокального конкурсу Європи, який відбудеться вже у травні.

Нагадаємо, що представляти нашу країну на "Євробаченні-2022" хлопці будуть з треком Stefania. Оновлений варіант пісні був опублікований в YouTube-каналі конкурсу.

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Відео Kalush Orchestra знімали у львівському Будинку вчених. В самому треку помітно змінилося звучання.

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" відбудеться у Турині 10, 12 та 14 травня. Україна виступить у першому півфіналі під шостим номером.

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На думку букмекерів, пісня Stefania має всі шанси на перемогу цього року. У мережі Kalush Orchestra активно підтримують, а західні блогери знімають реакцію на пісню українців.

Раніше гурти Kalush Orchestra Олег Псюк зізнався, як вчинить у разі мобілізації.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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