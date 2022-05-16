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Kalush Orchestra повернулися додому та заспівали Stefania з українськими митниками: відео

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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16 травня, 21:00
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14 травня у Турині пройшов фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2022", в якому переміг український гурт Kalush Orchestra. Сьогодні хлопці повернулися додому
Kalush Orchestra заспівали з українськими митниками
Kalush Orchestra заспівали з українськими митниками

На кордоні Kalush Orchestra зустріли дуже тепло. Першими з перемогою на "Євробаченні" гурт привітали українські митники – разом із музикантами вони заспівали переможну пісню Stefania.

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Під час воєнного стану Україну заборонено залишати чоловікам віком від 18 до 60 років, тому для учасників Kalush Orchestra було оформлено спеціальний дозвіл.

До поїздки в Турин музиканти встигли відвідати Ізраїль, Нідерланди, Іспанію та Польщу. Там вони виступили на благодійних концертах, де збирали гроші на допомогу Україні.

Зазначимо, що фаворитом букмекерів за кілька годин до конкурсу і була Україна з рекордним показником 62%. Слідом у турнірній таблиці розташовувалися Швеція та Велика Британія, але у фіналі місце у трійці здобула Іспанія.

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У фіналі за перемогу виборювали представники 25 країн Європи. Загалом участь у конкурсі взяли вокалісти із 40 держав.

Незважаючи на те, що після висловлювань лідера гурту Олега Псюка про Маріуполь та "Азовсталь" виникла напруга та ризик залишити шоу , українці змогли гідно стати переможцями конкурсу.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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