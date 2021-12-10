Канал Україна увійшов до рейтингу найкращих компаній і отримав звання Лідера громадської думки

З усіх компаній-переможців тематичних рейтингів 2021 року редакція видання обрала п'ятдесят, які, на думку експертного журі, істотно вплинули на розвиток своїх сегментів ринку.
Визначення найкращих у номінації "Лідер громадської думки", де переміг канал "Україна", відбулося шляхом онлайн-голосування.
В 2021 році ми впевнено освоїли нову для себе територію – власне виробництво великих праймових шоу. В ефір телеканалу вийшли два сезони шоу "Маска" та перший сезон "Співають всі!". Зараз у роботі новий проєкт "Ігри талантів", яке глядачі побачать уже у 2022 році, – каже директорка каналу "Україна" Вікторія Корогод.
До того ж, почалося освоєння нового напряму – розважального кіно для широкої аудиторії: канал став співпродюсером прокатного фільму "Велика прогулянка".
Читацьке та експертне журі рейтингу також відзначило відповідальність каналу "Україна" у роботі з персоналом, зокрема, програму вакцинації працівників та членів їхніх сімей.
Рейтинг ТОП-50 найкращих українських компаній покликаний відзначити бізнеси, які у 2021 році не лише змогли вистояти в кризових умовах, а й зберегли свої колективи та продовжували виявляти соціальну відповідальність та готовність до змін.
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