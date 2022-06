Картина Макса Барських з'явилась поряд із роботою легендарного Бенксі у США (фото)

Український артист присвятив свій витвір мистецтва Батьківщині. Малюнок співака покажуть на виставці у Лос-Анджелесі

Картину Макса Барських показують на виставці в Лос-Анджелесі

Макс Барських використовує всі можливі способи, щоб допомогти своїй країні. Він гастролює з благодійними турами, доносить світу правду про війну та навіть вступив до лав ЗСУ й відрікся від кар'єри на Росії, де він був мегапопулярним артистом.

Під час своєї поїздки до США Максу Барських запропонували намалювати картину, присвячену Україні. Так, артист створив картину Colours Of Freedom ("Кольори Свободи"). Полотно стало частиною арт-проєкту артиста Nick Vangard.

Картина Барських

Картину Макса Барських показують на виставці The LIITA Effect у Лос-Анджелесі разом з роботами інших митців – Майка Рідера, Найли Оп’янги, Гуччі Хост, Абі Саламі, а також знаменитого Бенксі.

Це тільки початок. Вже маю ідеї для майбутньої серії картин. За час створення, вона встигла стати рідною, як дитина. Сподіваюсь вона знайде свого власника і буде дарувати відчуття свободи і сили, – написав Барських.

Групову виставку The LIITA Effect представляє фонд Particle Foundation. Її кураторами є Даніель С’єрра Домінгес та Бейлі Суейд. До речі, назва виставки пов'язана з культовим шедевром Бенксі Love Is In The Air 2003 року. Це один із найсильніших антивоєнних образів сьогодення.

Картина Бенксі

Виставку можна відвідати з 3 до 7 червня за адресою 6150 Wilshire Blvd. А саму картину Барських за бажанням можна придбати. Частина коштів з продажу піде на гуманітарну допомогу українцям.

Довідка:

Бенксі — псевдонім скандально відомого англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа котрого не встановлена, повідомляє "Вікіпедія".

Нещодавно Макс Барських представив ще один трек українською мовою про війну. Нова композиція називається "Чекай мене".

Місяць тому співак випустив розривний хіт Don't f*ck with Ukraine для підтримки бойового духу.