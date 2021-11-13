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Осадча з глибоким декольте спровокувала палкі суперечки в Мережі: Анероксія чи ракурс не той?

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
13 листопада, 18:43
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Телеведуча не перестає радувати шанувальників атмосферними осінніми фотосетами та стильними луками. Але нові кадри в незвичному для ексмоделі образі дуже збентежили фанів
Телеведуча налякала худорлявістю своїх фоловерів.
Телеведуча налякала худорлявістю своїх фоловерів. / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча, яка нещодавно втретє стала мамою, опублікувала два знімки, на яких позує у в'язаній чорній сукні по фігурі з глибоким декольте зі своєї нової колекції, створеної разом з українським дизайнером Андре Таном.

Свій образ зірка доповнила прикрасами. Також Катерина нанесла легкий мейк та розпустила волосся.

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Катерина Осадча позує в облягаючій сукні з екстримальним декольте.
Катерина Осадча позує в облягаючій сукні з екстримальним декольте. / Фото: instagram.com/kosadcha

Відзначимо, фігура Каті досить швидко відновилася після пологів – зірка виглядає неймовірною.

Фото Осадчої у сукні з її колекції розкритикували у Мережі.
Фото Осадчої у сукні з її колекції розкритикували у Мережі. / Фото: instagram.com/kosadcha

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До речі, ведуча опублікувала одне фото кольорове, а інше – чорно-біле. Так, вона порадилася з фанами, яка світлина все-таки краща.

Зіркові друзі ведучої позитивно оцінили ефектний образ Осадчої. Зокрема, Потап написав, що Катя "схожа на акторку американську", а Віталій Козловський заявив: "Бомбічна".

Здавалось би нові фото в Instagram Катерини виглядають естетично та гармонійно, але прихильники оцінили їх по-іншому.

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Деякі з фоловерів зауважили, що зірка надто сильно схудла і вибрала ракурси невдалі, інші схвалили образ і позування ведучої:

  • Якщо цікавить думка пересічного гортача стрічки, то фото невдале, ніби живіт болить, а ч/б декольте геть невдало виглядає, Ви розкішна жінка, і ці фото не дуже((
  • Навіщо себе так засушувати?
  • Кістки наче світяться, вам так не здається?!)чи може ракурс не той.
  • Жах, а груди де.
  • По чорно-білому фото можна поставити діагноз-анорексія.
  • Фото прекрасні, дуже гарно виглядаєте.
  • Бомбічна
  • Вау!
Фото: скріншот instagram/kosadcha

Нагадаємо, Осадча заміжня за своїм колегою Юрієм Горбуновим. У пари є син Іван, який народився 2017 року. 19 серпня цього року у подружжя народився другий син Данило.

Також в Осадчої ще є старший син Ілля від першого шлюбу з бізнесменом Олегом Поліщуком. Йому 19 років і цьогоріч він закінчив школу. Нині живе та навчається в США.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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