Осадча з глибоким декольте спровокувала палкі суперечки в Мережі: Анероксія чи ракурс не той?

Телеведуча не перестає радувати шанувальників атмосферними осінніми фотосетами та стильними луками. Але нові кадри в незвичному для ексмоделі образі дуже збентежили фанів

Телеведуча налякала худорлявістю своїх фоловерів. / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча, яка нещодавно втретє стала мамою, опублікувала два знімки, на яких позує у в'язаній чорній сукні по фігурі з глибоким декольте зі своєї нової колекції, створеної разом з українським дизайнером Андре Таном.

Свій образ зірка доповнила прикрасами. Також Катерина нанесла легкий мейк та розпустила волосся.

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Катерина Осадча позує в облягаючій сукні з екстримальним декольте. / Фото: instagram.com/kosadcha

Відзначимо, фігура Каті досить швидко відновилася після пологів – зірка виглядає неймовірною.

Фото Осадчої у сукні з її колекції розкритикували у Мережі. / Фото: instagram.com/kosadcha

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До речі, ведуча опублікувала одне фото кольорове, а інше – чорно-біле. Так, вона порадилася з фанами, яка світлина все-таки краща.

Зіркові друзі ведучої позитивно оцінили ефектний образ Осадчої. Зокрема, Потап написав, що Катя "схожа на акторку американську", а Віталій Козловський заявив: "Бомбічна".

Здавалось би нові фото в Instagram Катерини виглядають естетично та гармонійно, але прихильники оцінили їх по-іншому.

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Деякі з фоловерів зауважили, що зірка надто сильно схудла і вибрала ракурси невдалі, інші схвалили образ і позування ведучої:

Якщо цікавить думка пересічного гортача стрічки, то фото невдале, ніби живіт болить, а ч/б декольте геть невдало виглядає, Ви розкішна жінка, і ці фото не дуже((

Навіщо себе так засушувати?

Кістки наче світяться, вам так не здається?!)чи може ракурс не той.

Жах, а груди де.

По чорно-білому фото можна поставити діагноз-анорексія.

Фото прекрасні, дуже гарно виглядаєте.

Бомбічна

Вау!

Фото: скріншот instagram/kosadcha

Нагадаємо, Осадча заміжня за своїм колегою Юрієм Горбуновим. У пари є син Іван, який народився 2017 року. 19 серпня цього року у подружжя народився другий син Данило.

Також в Осадчої ще є старший син Ілля від першого шлюбу з бізнесменом Олегом Поліщуком. Йому 19 років і цьогоріч він закінчив школу. Нині живе та навчається в США.

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