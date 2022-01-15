Як дочка Анастасії Заворотнюк відзначила день народження (фото)

Анна Заворотнюк активно розвиває свій блог у Instagram. Вона любить поговорити про моду, косметику, подорожі, часто відповідає на запитання передплатників, та коментує чутки про здоров'я мами . Звичайно ж, у свій день народження Анна активно постила Stories та розповідала про свято.
З самого ранку донька актриси приймала вітання.
Мене сьогодні довго не випускали із кімнати. Тому що молодик готував сюрприз. Я вже встигла розплакатися. Такий чудовий день. Дякую всім велике за вітання! Мені шалено приємно
Свій день народження Анна Заворотнюк вирішила провести із нареченим. Пара разом відвідала SPA та побувала на романтичній вечері у ресторані.
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Дочка Заворотнюк зазначила, що за день отримала величезну кількість квітів та подякувала всім за вітання.
Нагадаємо, Анастасія Заворотнюк є багатодітною матір'ю. Має двох дітей від бізнесмена Дмитра Стрюкова: 26-річну Анну та 21-річного Майкла. А в березні 2019 року актриса стала мамою втрете.
Нещодавно Анна Заворотнюк розповіла, чому не показує 3-річну сестру у соцмережах.