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Ксенія Мішина розповіла про зустріч із кримчанкою: Людина з Криму вже розуміє, що вона ворог

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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29 травня, 18:28
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Українська актриса Ксенія Мішина розповіла про випадкову зустріч із кримчанкою за кордоном та пояснила, чому її російські колеги мовчать про війну в Україні
Ксенія Мішина розповіла про спілкування з кримчанкою та росіянами
Ксенія Мішина розповіла про спілкування з кримчанкою та росіянами

Зірка "Кріпостної" Ксенія Мішина разом із сином Платоном була змушена виїхати до Бельгії, де у неї проходять зйомки у новому проекті, але незабаром мріє повернутися додому.

Актриса родом із кримського міста Севастополя. Після початку війни в Україні Мішина попрощалася зі своєю маленькою батьківщиною, окупованою росіянами.

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За словами Мішиної, у неї залишилися подруги в Криму, але говорити про військові дії в Україні вони не хочуть через страх. Також відбувається і з колегами Ксенії із РФ. Про це акторка розповіла в інтерв'ю "Вікна-новини".

Ми зробили плашку для stories, щоб відзначати російських акторів, щоб вони бачили це, але ніхто не відгукнувся. Це не мало жодного сенсу. Коли боїшся жити, бути в своїй країні, так і буде. Я сама з Криму і досі маю подруг, які живуть там. Вони так і кажуть: "Ми боїмося щось писати та говорити", – розповіла Мішина.

Але, як виявилося, мовчать не лише ті, хто зараз перебуває на окупованих територіях і в Росії, а й люди, які давно виїхали до інших країн.

Мішина розповіла історію про те, як у готелі Бельгії познайомилася з дівчиною. Акторка заговорила з нею, коли почула розмову російською мовою.

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Я спитала, звідки вона. І вона так промовчала спершу, а потім сказала: "Можна я не говоритиму?". Але потім зізналася, що вона із Криму. Тобто навіть людина з Криму вже розуміє, що вона ворог. Я сказала їй, що я теж із Криму, – поділилася актриса.

На думку Мішиної, зараз українцям варто перестати зазнавати агресії один до одного, а перенаправити свій гнів лише на одну істоту – Путіна.

Хочеться, щоб усі ми навчилися бути усвідомленішими, добрішими, починати якось справлятися з цією ненавистю, розуміти момент прийняття. Це буде зовсім інша воля до перемоги. Коли ми злі, агресивні, не знаю, чи можливо взагалі чогось досягти. Але з приводу бажання смерті Путіну це інше. У нас усередині це вже просто не змінити, поки він не помре, всі бажатимуть цього, – висловилася актриса.

Раніше Ксенія Мішина засудила майстра манікюру, що відмовилася обслуговувати російськомовних клієнтів.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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