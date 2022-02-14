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Ксенію Мішину ніколи не вважали красивою: "Моїм бажанням не дано було збутися"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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14 лютого, 14:42
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У День закоханий акторка вирішила поностальгувати та згадати період перших "шкільних" симпатій та закоханності
Ксенія Мішина зізналась, що в юності не вважала себе красивою
Ксенія Мішина зізналась, що в юності не вважала себе красивою / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина, яка купила чотирикімнатну квартиру в Києві, зізнається, що як і всі дівчата регулярно закохувалась у хлопців і кожен День святого Валентина "з тремтячим серцем чекала на валентинку саме від тих хлопців, у яких була закохана".

Але, починаючи з молодшої школи, моїм бажанням не дано було збутися. Ні разу я не отримувала валентинок від того, хто займав моє серце. Але знаєте що? Я не впадала у відчай і щороку чекала)), – поділилась Мішина в Instagram.

Окрім того, Ксенія зізналась, що "у школі ніколи й ніхто не вважав її гарною, навіть вона сама".

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Ксенія Мішина згадала про період шкільних валентинок.
Ксенія Мішина згадала про період шкільних валентинок. / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Як додала акторка, День святого Валентина – одне з найулюбленіших її свят .

Для мене це свято не просто про закоханих, це маніфест кохання! А коли серце наповнене любов'ю людині взагалі нічого не страшно, – написала зірка.

Також Ксенія Мішина пояснила, щоб наповнити серце любов'ю, її не потрібно отримати від когось, а віддати.

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Знаменитість зазначила, що у цей день варто зізнатися в любові тим, кого ви любите. А також потрібно подякувати батькам за життя, обняти діточок. І найголовніше- зізнатися самому собі в любові.

У свою чергу фоловери засипали Ксенію Мішину компліментами та зазначили, що вона красуня і у неї ще буде багато валентинок від залицяльників:

  • Ксюша, зараз у тебе буде багато валентинок, бо ти зачарувала мільйони сердець чоловічої статі! Красива та стильна!
  • Яка ви красива.
  • Проте в інституті вважали вас дуже гарною.
  • Гарно. Леді.
Скріншот Instagram/misha.k.ua

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Нагадаємо, Ксенія Мішина була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті "Холостячка". У фіналі шоу дівчина обрала Олександра Еллерта, з яким у неї зав'язалися теплі стосунки.

Однак у липні 2021 року стало відомо, що одна з найбільш обговорюваних пар українського шоу-бізнесу більше не разом. Згодом Мішина натякнула, чому вони з Еллертом розстались

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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