Чи поїде Міс Україна-2021 на Міс Світу в Пуерто-Ріко: організатори відповіли

Як повідомляли у прес-службі конкурсу , у комітету "Міс Україна" було надто мало часу на збирання документів. Олександра Яремчук здобула перемогу у конкурсі 22 жовтня, документи подали 26 жовтня, але Олександра там і не отримувала запрошення на співбесіду.
Проте проблему вдалося вирішити.
Сьогодні вранці Олександрі дали американську візу на 10 років . Про це на прес-конференції заявила директор конкурсу Вероніка Щипцова.
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На прес-конференції Олександра продемонструвала національне вбрання для Міс Світу в Пуерто-Ріко. Дизайнером наряду стала творець за костюмами шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Леся Патока.
Також Олександра показала сукню для фінального дефіле на Міс Світу в Пуерто-Ріко. На підготовку вбрання пішло 150 годин ручної роботи.
Фінал міжнародного конкурсу краси Міс Світу в Пуерто-Ріко відбудеться 16 грудня . Однак підготовка до конкурсу та відбірковий тур триватимуть майже місяць
Зазначимо, американська віза потрібна через те, що Пуерто-Ріко є залежною від США територією зі статусом "неінкорпорованої організованої території". Верховна влада Пуерто-Ріко належить Конгресу США, але територія має систему самоврядування.
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