Чи поїде Міс Україна-2021 на Міс Світу в Пуерто-Ріко: організатори відповіли

Переможниця Міс Україна-2021 Олександра Яремчук має вилетіти на міжнародний конкурс вже завтра, але зіштовхнулася з труднощами під час отримання американської візи

Олександра Яремчук отримала американську візу / Фото: пресслужба

Як повідомляли у прес-службі конкурсу , у комітету "Міс Україна" було надто мало часу на збирання документів. Олександра Яремчук здобула перемогу у конкурсі 22 жовтня, документи подали 26 жовтня, але Олександра там і не отримувала запрошення на співбесіду.

Проте проблему вдалося вирішити.

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Сьогодні вранці Олександрі дали американську візу на 10 років . Про це на прес-конференції заявила директор конкурсу Вероніка Щипцова.

Організатори конкурсу краси подякували Міністерству закордонних справ України за допомогу в отриманні візи.

На прес-конференції Олександра продемонструвала національне вбрання для Міс Світу в Пуерто-Ріко. Дизайнером наряду стала творець за костюмами шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Леся Патока.

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Дизайнером вбрання для Олександри Яремчук на Міс Світу у Пуерто-Ріка стала Леся Патока / Фото: Сьогодні

Олександра Яремчук в національному вбранні для Міс Світу в Пуерто-Ріко / Фото: Сьогодні

Олександра Яремчук в національному вбранні / Фото: Сьогодні

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Також Олександра показала сукню для фінального дефіле на Міс Світу в Пуерто-Ріко. На підготовку вбрання пішло 150 годин ручної роботи.

На підготовку вечірнього вбрання Олександри Яремчук для Міс Світу в Пуерто-Ріко пішло 50 метрів тканини / Фото: Сьогодні

Олександра Яремчук у вечірньому вбранні для Міс Світу в Пуерто-Ріко / Фото: Сьогодні

Фінал міжнародного конкурсу краси Міс Світу в Пуерто-Ріко відбудеться 16 грудня . Однак підготовка до конкурсу та відбірковий тур триватимуть майже місяць

Зазначимо, американська віза потрібна через те, що Пуерто-Ріко є залежною від США територією зі статусом "неінкорпорованої організованої території". Верховна влада Пуерто-Ріко належить Конгресу США, але територія має систему самоврядування.

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