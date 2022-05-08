Лілія Ребрик розповіла про цінні миті та єдине бажання у 41-й день народження

8 травня ведуча програми "Ранок з Україною" відзначає день народження. Як і всі українці, Ребрик мріє про одне – перемогу

Сьогодні Лілія Ребрик відзначає день народження / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик, яка ділилася своїми змінами в житті після початку війни, зізнається – цього року найважчий день народження у її житті. Телеведуча каже, що інколи їй здається, що ми живемо у мирному часі. Щоправда, такі думки приходять на мить.

Мені – 41. І це – найважчий день народження у моєму житті. Але я намагаюся усміхатися: мої діти у відносній безпеці, вони граються, сміються, сваряться й інколи я все таки відчуваю себе так, як було у мирні часі. На мить, але – на дуже цінну мить. Я впускаю у свою душу весну: милуюся квітами на маминому подвір'ї, радію дитячому галасу з сусіднього майданчика, відчуваю кавовий аромат з кав’ярні через дорогу. І інколи мені здається, що я у мирному житті. На мить, але на дуже цінну мить, – поділилась Ребрик в Instagram.

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Телеведуча розповіла про цінні миті під час війни / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телезірка також додала, що сьогодні вона гуляє рідними чернівецькими вуличками, ходить по місцях свого дитинства, та поринає у спогади.

І в такі моменти мені здається, що я у мирному житті. На мить, але на дуже цінну мить. І тим, що я сьогодні можу відчувати ці дуже цінні миті, я вдячна воїнам, які тримають наше небо, які боронять кожен клаптик нашої землі. Їм всім, які зараз – міць, мужність, твердість і незламність, – заявила ведуча.

Ліля Ребрик дуже хоче, аби кожен з наших захисників повернувся живим з перемогою додому.

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Щоб посміхався, впускав у свою душу весну, дарував комусь квіти, відчував мир: не на мить – хоч і на дуже цінну – а назавжди, – зауважила зірка.

Телеведуча зізнається, що найкращим для неї подарунком у день народження буде пожертвування коштів у благодійний фонд. За словами Ребрик, сума ніколи не мала значення, адже кожна копійка важлива.

Прихильники та зірки привітали телеведучу та побажали їй жити в мирі:

Вітаю, моя люба. Бережи себе і діток, намагайся жити понад усе і дарувати мир, радість, посмішку і своє тепло рідним.

Лілечка, з днем народження! Будь щаслива в мирній Україні.

Ліля, з днем народження тебе! Ми переможемо! Буде мир! Будемо жити!

Скріншот Instagram

Нагадаємо, днями також день народження відзначала Настя Каменских. Репер та продюсер Потап присвятив зворушливий пост дружині у Мережі.