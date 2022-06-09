Макс Чмерковський будує модульне містечко для переселенців на Львівщині

Українсько-американський хореограф вже давно живе з родиною в США. Але він не зміг залишити земляків без допомоги у цей складний час

Макс Чмерковський каже, що 40 будинків вже готові приймати переселенців / Фото: Львівська міська рада,

Раніше Макс Чмерковський разом з батьком та братом створив у Штатах благодійну організацію – Baranova 27. Саме за цією адресою проживала сім'я танцюриста в Одесі до імміграції в США.

Спочатку фонд займався гуманітарною допомогою, яку постачали українським біженцям у різних куточках світу. Та коли хореограф побачив на фото, як живуть українці, які втратили своє житло, – сім'я Чмерковських вирішила допомагати іншим чином.

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Так вони почали займатись будівництвом модульного містечка для переселенців на Львівщині.

Нам відправляли фото подяки з нашою допомогою, а я дивлюсь – позаду на фото приміщення, де проживають ці люди. І розумію, що це напівзруйнована будівля і так жити не можна, – ділився Чмерковський, йдеться в Instagram-акаунті "Танців з зірками".

Макс Чмерковський підтримує українців

Раніше Макс та його батько Олександр провели переговори з послом України в Туреччині Василем Боднаром щодо проєкту Баранова Village в Україні.

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Організація Baranova 27 вже зібрала кошти на придбання 40 модульних будиночків. Кожен з них розрахований на родину з двох дорослих та двох дітей. Такий дім може простояти близько 10 років. Вже у найближчий місяць люди зможуть оселитися в цих приміщеннях.

Макс Чмерковський також зазначає, що на цьому він не зупиниться і надалі допомагатиме людям, які через рашистських нелюдей втратили свої домівки.

Хореограф також сподівається, що дії організації стануть прикладом для інших і допоможуть тим, хто втратив дім.

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Нагадаємо на початку повномасштабного вторгнення РФ Макс Чмерковський перебував у Києві. Він хотів поїхати до родини у США, але не міг.

Раніше ми показували, який вигляд має модульне містечко у Львові, яке подарував польський уряд за сприяння Міністерства розвитку громад та територій.