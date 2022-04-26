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Осадча вперше прокоментувала заяву Горбунова щодо планів усиновити дитину

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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26 квітня, 10:50
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Юрій Горбунов зізнався, що замислюється про долю дітей, які через війну залишилися без батьків
Катя Осадча зізналася, що вони з Юрієм Горбуновим дізнаються більше про усиновлення
Катя Осадча зізналася, що вони з Юрієм Горбуновим дізнаються більше про усиновлення / Фото: instagram.com/kosadcha

Юрій Горбунов не виключив, що вони з Катею Осадчою усиновлять малюка після закінчення війни . Телеведуча вперше прокоментувала заяву чоловіка і зазначила, що вони обговорювали це питання, але до розмови про усиновлення варто буде повернутися після закінчення війни.

Катя Осадча підкреслила, що усиновлення — це більш відповідальне, ніж народження дитини.

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Я за те, щоб перед усиновленням батьки самі себе перевірили на стійкість та емоційний і моральний аспект. Тому ми з Юрою вирішили повернутися до цієї теми згодом, а поки читати, дізнаватися про усиновлення. Я найближчим часом планую почати ділитися інформацією, яку буду знаходити, щоб ця процедура у країні була за справжнім покликом серця. Щоб люди були відповідальними і не повертали дітей у дитячі будинки, – розповіла телеведуча інтерв'ю для nv.ua

Юрій Горбунов та Катя Осадча замислюються про усиновлення дитини
Юрій Горбунов та Катя Осадча замислюються про усиновлення дитини / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо Катя Осадча та Юрій Горбунов виховують двох спільних дітей – синів Івана та Данила. Також телеведуча має старшого сина від першого шлюбу – Іллю, зараз йому вже 19 років.

Раніше Юрій Горбунов та Катя Осадча показали зворушливі фото з 8-місячним сином

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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