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Регіна Тодоренко справді вагітна? Ось докази

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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11 лютого, 19:46
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У Мережі вже кілька тижнів ходять чутки, що у сім'ї Тодоренко та Топалова буде поповнення. Чи справді телеведуча вдруге стане мамою?
Вже декілька місяцяв публіка гадає, чи справді Регіна Тодоренко вагітна.
Вже декілька місяцяв публіка гадає, чи справді Регіна Тодоренко вагітна. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Вперше чутки про вагітність Регіни Тодоренко з'явилися у Telegram-каналі "Тільки нікому" в січні. Сама телеведуча не дає ніяких коментарів щодо цього.

А от за інформацією інших інсайдерів, Регіна та Влад справді готуються стати батьками вдруге, але радісну новину вони планували повідомити у березні в інтерв'ю одному з російських журналів. Натомість PR-менеджер артистки Ніна Пономарьова каже, що їй нічого не відомо про вагітність Тодоренко.

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Тож, чи справді Регіна чекає на появу ще одного малюка – достеменно не відомо. Однак, фани помітили, що Тодоренко зараз почала рідше постити відверті фото. А якщо ділиться новими кадрами, то прикриває животик.

Регіна Тодоренко розповіла, як Влад Топалов допоміг їй впоратися с комплексами
Регіна Тодоренко розповіла, як Влад Топалов допоміг їй впоратися с комплексами / Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Також поява зірки у новому сезоні російського шоу "Маска" підлила масла у вогонь. Telegram-канал "Звездач" опублікував фото зірки з нового випуску проєкту, де у неї видно кругленький животик, який, очевидно, вона намагась сховати за футболкою оверсайз та піджаком, але нічого не вийшло

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Скріншот Telegram-канал "Звездач"

Нагадаємо, під час першої вагітності Тодоренко максимально довго приховувала животик. Вона носила мішкуватий одяг, робила фото з певного ракурсу, аби не видати свою таємницю.

У Регіни Тодоренко та Влада Топалова є син Михайло. Хлопчик народився 5 грудня 2018 року. Раніше в інтерв'ю ТБ-зірка неодноразово говорила, що хоче стати багатодітною мамою.

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Між іншим раніше Тодоренко вже підігрівала чутки про свою вагітність новими фото

Еліна Пелешенко
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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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