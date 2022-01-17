Милота дня: сини MONATIK'а підтримали його під час виступу в Нью-Йорку

Мультиартист MONATIK виступив на одній із найпрестижніших сцен світу. Його підтримали сини, з'явившись з батьком на виступі

Сини Дмитра Монатика підтримали зіркового батька на концерті в Нью-Йорку / Фото: instagram.com/irinamonatik, пресслужба

Сталося те, на що з таким нетерпінням чекали закордонні шанувальники MONATIK, одного з найпопулярніших українських артистів. Музикант із великим успіхом виступив на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Нагадаємо, MONATIK завершив третій масштабний тур по США, який закінчився аншлагом з повним залом на Таймс-сквер, та ще й за колосальної підтримки нащадків Монатика. Фани артиста в унісон співали улюблені хіти "Каждый раз", "Зажигать/JoMo", "Кружит", "LOVE IT ритм", "Сильно" та багато інших.

У рамках 2-годинного шоу MONATIK у Нью-Йорку шанувальники змогли насолодитися хореографічними постановками, хітами та яскравими костюмами від FROLOV.

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MONATIK провів фінальний концерт в рамках JOMO USA Tour 2022 / Фото: пресслужба

Але також великих овацій удостоїлися діти Дмитра та Ірини Монатик: сини Даня та Платон . Малята, яких ще зовсім недавно ховали від цікавих очей, вперше вийшли на сцену в момент, коли їхнього знаменитого батька покликали на біс. Звичайно ж, цей факт викликав велику порцію розчулення у всіх, хто був присутнім на концерті.

Сини Дмитра Монатика підтримали його під час виступу в Нью-Йорку / Фото: пресслужба

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Не приховуючи емоцій, MONATIK так прокоментував яскраве завершення свого туру JOMO USA Tour 2022:

New York #ТакУмієшЛишеТи Дякую від душі!!! Це було так голосно! Так яскраво! Ми по-справжньому засяяли, а Даня та Платон уперше побачили шановну аудиторію зі сцени. Загалом це був незабутній тур! Дякую всім і особисто кожному, хто відвідав JoMo і разом з нами створював ці безцінні емоції! Щиро сподіваємося, що незабаром побачимося знову, щасливі, та здорові!

MONATIK прокоментував успіх туру по США / Фото: пресслужба

Дивіться, як це було:

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До речі, сьогодні також обговорюють яскравий виступ Тіни Кароль у Грузії .