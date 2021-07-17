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Мішина після розставання з Еллертом: "Росту, приймаю і дякую життю"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
17 липня, 16:15
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Шанувальники шоковані новиною про те, що їхня улюблена пара розпалася через 10 місяців після початку стосунків. Багато хто був упевнений, що Мішина і Еллерт одружаться
Ксенія Мішина зробила першу публікацію в Instagram після заяви про розставання з Олександром Еллертом
Ксенія Мішина зробила першу публікацію в Instagram після заяви про розставання з Олександром Еллертом / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Несподівано для багатьох розпалася одна з найромантичніших пар українського шоу-бізнесу – актриса Ксенія Мішина і комік і сценарист Олександр Еллерт.

Ми вже писали про те, що у шанувальників пари є три версії, згідно з якими закохані більше не разом. Деякі припустили, що все це піар-хід чи жарт. Що б не писали в соцмережах фанати пари, схоже, Ксенія і Олександр дійсно розлучилися. В Instagram Ксенія опублікувала відеоролик, на якому відобразила красивий морський пейзаж з багатозначною підписом.

Прямо зараз я росту, приймаю і дякую життю, – написала Мішина.

Скріншот: Instagram

Олександр Еллерт майже ніяк не прокоментував їхнє розставання. Раніше ми вже писали, що гуморист опублікував скріншот з Вікіпедії з визначенням слова "драма". Після цієї публікації нові фото або коментарі в Instagram Еллерт не з'являлися.

Нагадаємо, що до новини про розставання Ксенія Мішина та Олександр Еллерт публікували спільні фото, обмінювалися теплими повідомленнями в соціальних мережах і вели себе як закохана пара, тому ніхто не підозрював, що в стосунках актриси і коміка почався розлад.

У соцмережах Ксенія завжди чесна зі своїми підписниками. Вона ділиться подробицями особистого життя, а також публікує знімки без ретуші – що зараз рідкість. До речі, нещодавно на вулицях Києва з'явилися портрети звичайних українок без грама макіяжу.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Ксенією Мішиною для "Зіркового шляху":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Ми більше не пара ... Я довго займаюся своїм духовним життям, працюю зі своїми емоціями, вчуся любити і приймати любов, вчуся радикальному прощенню цього світу, але сьогодні я зрозуміла, що зраджувати себе і свого сина я більше не можу.

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