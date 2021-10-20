Міс Україна-2021: все, що потрібно знати про ювілейному конкурсі краси

За рахунку – це 30-й конкурс в історії проєкту. Підготовка до грандіозного шоу йде повним ходом. Розповідаємо, що відомо про конкурс.
Фінал ювілейного шоу краси "Міс Україна-2021" відбудеться 21 жовтня в Палаці "Україна". Ведучими шоу стануть Володимир Дантес, Тарас Цимбалюк, Тимур Мірошниченко та Влад Яма.
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Цього року на "Міс Україна" за звання найкрасивішої українки боротимуться 25 учасниць. Переможниці дістанеться корона, вартістю 3 мільйони доларів і 500 тисяч гривень.
До слова, цього року організатори конкурсу представили публіці нову корону для конкурсу "Міс Україна – 2021" , яка виготовлена з білого золота і інкрустована 300 каратами дорогоцінних каменів. Виріб також прикрасили 1250 діамантами і 27 сапфірами.
Також переможниця "Міс Україна-2021" в грудні представити нашу країну на міжнародному конкурсі Miss World в Сан-Хуані в Пуерто-Ріко.
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- Учасниця "Холостяка-10" пройшла у фінал Міс Україна-2021 .