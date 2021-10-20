Міс Україна-2021: все, що потрібно знати про ювілейному конкурсі краси

Вже завтра 25 фіналісток будуть боротися за головний приз – бажаний титул "Міс Україна", ексклюзивну корону і 500 тис. Грн

Організатори Міс Україна не можуть знайти гідних конкурсанток / Фото: missukraine.ua

За рахунку – це 30-й конкурс в історії проєкту. Підготовка до грандіозного шоу йде повним ходом. Розповідаємо, що відомо про конкурс.

Фінал ювілейного шоу краси "Міс Україна-2021" відбудеться 21 жовтня в Палаці "Україна". Ведучими шоу стануть Володимир Дантес, Тарас Цимбалюк, Тимур Мірошниченко та Влад Яма.

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Учасниці "Міс Україна 2021" / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Цього року на "Міс Україна" за звання найкрасивішої українки боротимуться 25 учасниць. Переможниці дістанеться корона, вартістю 3 мільйони доларів і 500 тисяч гривень.

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До слова, цього року організатори конкурсу представили публіці нову корону для конкурсу "Міс Україна – 2021" , яка виготовлена з білого золота і інкрустована 300 каратами дорогоцінних каменів. Виріб також прикрасили 1250 діамантами і 27 сапфірами.

Також переможниця "Міс Україна-2021" в грудні представити нашу країну на міжнародному конкурсі Miss World в Сан-Хуані в Пуерто-Ріко.

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