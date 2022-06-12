Міс Україна Всесвіт Анна Неплях повернулася додому

Власниця титулу "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях нарешті повернулася додому після початку війни в Україні

Анна Неплях повернулася до України / Фото: instagram.com/neplyah/

Як і багато українок, Анна Неплях виїхала за кордон та звідти намагалася допомогти Україні. Міс Україна Всесвіт зізналася, що дуже емоційно переживала від'їзд і набрала зайві кілограми на тлі стресу.

Але нарешті Анна повернулася в Україну після довгих поневірянь світом. Радісною новиною модель поділилася зі своїми шанувальниками Instagram-акаунті.

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З добрих новин – я забрала свою машину та їду додому, – повідомила радісну новину Неплях.

Скріншот – instagram.com/neplyah

Так, Анні довелося подолати чималу відстань за кермом, а потім сісти на поїзд. Але дорога виявилася непростою і дівчина спізнилася, тому з рештою шляху виникли проблеми, адже вночі у всіх регіонах України комендантська година.

Не знаю, як я потраплю до Києва, до обіду мені там треба бути. Буду щось думати, але загалом я просто рада бути вдома, – розповіла Неплях.

Скріншот – instagram.com/neplyah

До речі, Анні довелося на якийсь час розлучитися зі своїм новим коханим, з яким вона познайомилася під час поїздки на Балі. Нагадаємо, місяць тому Міс Україну Всесвіт Анну Неплях звинуватили у зраді. Модель не залишила це поза увагою.