Міс Україна Всесвіт Анна Неплях повернулася додому

Як і багато українок, Анна Неплях виїхала за кордон та звідти намагалася допомогти Україні. Міс Україна Всесвіт зізналася, що дуже емоційно переживала від'їзд і набрала зайві кілограми на тлі стресу.
Але нарешті Анна повернулася в Україну після довгих поневірянь світом. Радісною новиною модель поділилася зі своїми шанувальниками Instagram-акаунті.
З добрих новин – я забрала свою машину та їду додому, – повідомила радісну новину Неплях.
Так, Анні довелося подолати чималу відстань за кермом, а потім сісти на поїзд. Але дорога виявилася непростою і дівчина спізнилася, тому з рештою шляху виникли проблеми, адже вночі у всіх регіонах України комендантська година.
Не знаю, як я потраплю до Києва, до обіду мені там треба бути. Буду щось думати, але загалом я просто рада бути вдома, – розповіла Неплях.
До речі, Анні довелося на якийсь час розлучитися зі своїм новим коханим, з яким вона познайомилася під час поїздки на Балі. Нагадаємо, місяць тому Міс Україну Всесвіт Анну Неплях звинуватили у зраді. Модель не залишила це поза увагою.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"