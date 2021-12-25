MONATIK потрапив у пікантний курйоз із фанаткою: У мене ще такого не було

Завдяки професії MONATIK, який поділився рідкісним фото з дітьми, часто впізнають у різних громадських місцях. Артист зізнається, що з розумінням ставиться до бажання людей зробити з ним знімок і ніколи не відмовляє у такому проханні. Нещодавно він вкотре фотографувався з шанувальницею і випадково побачив її оголені фото.
У мене в Одесі нещодавно сталася така смішна ситуація: сиджу я обідаю у закладі, підходить якась жінка до мене і каже: "Можна сфотографуватися?". А я як завжди такий: "З задоволенням, звичайно" – це ж наша професія, і ми все робили для цього. Вона відкриває телефон, ставить його переді мною, а вона гола на фотці там, – розповів артист у програмі "Зірковий шлях".
Як виявилося, з нескромною прихильницею після цього виконавець все ж таки сфотографувався, але враження у MONATIK залишилися шокуючі.
Ох, я пам'ятаю мені так незручно стало. В мене ще такої ситуації не було. І вона там пальцем приховала дещо, – поділився співак.
Нещодавно із зіркою "Універа" теж сталася кумедна ситуація. Дивіться, як вона намагалася спокусити Путіна на пресконференції.