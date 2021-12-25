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MONATIK потрапив у пікантний курйоз із фанаткою: У мене ще такого не було

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
25 грудня, 17:09
В закладинки
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Відомий український виконавець поділився кумедною ситуацією, яка сталася з ним під час зустрічі з шанувальницею
MONATIK поділився смішною ситуацією з фанаткою
MONATIK поділився смішною ситуацією з фанаткою / Фото: прес-служба

Завдяки професії MONATIK, який поділився рідкісним фото з дітьми, часто впізнають у різних громадських місцях. Артист зізнається, що з розумінням ставиться до бажання людей зробити з ним знімок і ніколи не відмовляє у такому проханні. Нещодавно він вкотре фотографувався з шанувальницею і випадково побачив її оголені фото.

У мене в Одесі нещодавно сталася така смішна ситуація: сиджу я обідаю у закладі, підходить якась жінка до мене і каже: "Можна сфотографуватися?". А я як завжди такий: "З задоволенням, звичайно" – це ж наша професія, і ми все робили для цього. Вона відкриває телефон, ставить його переді мною, а вона гола на фотці там, – розповів артист у програмі "Зірковий шлях".

Як виявилося, з нескромною прихильницею після цього виконавець все ж таки сфотографувався, але враження у MONATIK залишилися шокуючі.

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Ох, я пам'ятаю мені так незручно стало. В мене ще такої ситуації не було. І вона там пальцем приховала дещо, – поділився співак.

Нещодавно із зіркою "Універа" теж сталася кумедна ситуація. Дивіться, як вона намагалася спокусити Путіна на пресконференції.

Марина Григоренко
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