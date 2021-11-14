Дмитро Каднай та Аліна Лі не змогли пробитись до півфіналу шоу Танці з зірками

Учасники виконували по два танці, однак далі пройти не змогли Дмитро Каднай та Аліна Лі. Тому у півфіналі ми вже побачимо три пари, які запекло боротимуться за перемогу

Дмитро Каднай та Аліна Лі покинули шоу "Танці з зірками" в 11 ефірі. / Фото: instagram.com/tanci1plus1

До фіналу проєкту "Танці з зірками" залишилось не так вже й багато часу, тому кожна пара максимально викладається у виступах. У чвертьфіналі учасники запалювали на паркеті з суддями, а також виконували танець, який обирали глядачі.

Раніше ми писали, як пройшов четвертий випуск найзагадковішого шоу "Маска", а також якого персонажа зуміли викрити.

Реклама

У зоні ризику в одинадцятому ефірі "Танців з зірками" опинилися дві пари: Дмитро Каднай та Аліна Лі, а також Артур Логай та Анна Карелина.

Турнірна таблиця у 11-му ефірі / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Відзначимо, що у цьому випуску не було "танцю за життя", який дає шанс парі ще пройти далі. Тому за підсумками глядацького та суддівського голосування проєкт залишили Дмитро Каднай та Аліна Лі.

Водночас турнірну таблицю у чвертьфінальному ефірі "Танців з зірками" очолили Костя Войтенко та Роксоляна Маланчук. Попереду безперечно будуть запеклі виступи, адже боротьба за перемогу загострюється.

Реклама

Турнірна таблиця у 11-му ефірі / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Відзначимо, що у попередньому випуску пари танцювали зі своїми близькими людьми. Також усі учасники готували по два номери та складали іспит з бального танцю. Для вокалістки KAZKA Саші Зарицької та її партнера Юрія Мєшкова та неділя стала останньою.

Нагадаємо, що правила шоу такі: журі виставляють свої оцінки учасникам, до яких додаються бали від глядачів. Пари із найменшою кількістю балів потрапляють до зони ризику, де змагаються за місце.

Ще новини на тему: