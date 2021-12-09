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Наталка Карпа вперше розповіла про трагічне кохання з відомим журналістом

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
9 грудня, 22:39
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У житті співачки був важкий досвід першого кохання. Тоді молода дівчина й уявити не могла, чим може закінчитись її перша історія кохання
Співачка вперше розповіла, як втратила коханого
Співачка вперше розповіла, як втратила коханого / Фото: facebook.com/natalkakarpa

Українська співачка Наталка Карпа продовжує ділитися таємними. Так, Наталія розповіла, які проблеми виникли у її шлюбі. А в інтерв'ю "Зірковому шляху" виконавиця вперше розповіла про те, як втратила перше кохання.

Співачка та її перший коханий Василь Чудик познайомилися на радіостанції "Незалежність", куди дівчина прийшла працювати під час навчання у медуніверситеті. Василь був відомим львівським журналістом та редактором Наталії.

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Карпа розповідає, що тоді її захлиснули справжні почуття. Але тоді вона навіть і подумати не могла, що неймовірне кохання може обірвати нещасний випадок. Василь загинув за невідомих обставин.

Він був журналістом без страху. Були погрози в його бік, на які він, мабуть, не рахувався. І в якийсь момент трапився нещасний випадок, – відверто розповіла виконавиця.

Скріншот – "Зірковий шлях"

Після смерті журналіста, розповідає Наталя, проводилося розслідування та залучалися приватні детективи, але дізнатися про справжню причину смерті Василя так і не вдалося.

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