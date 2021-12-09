Наталка Карпа впервые рассказала о трагической любви с известным журналистом

В жизни у певицы был тяжелый опыт первой любви. Тогда молодая девушка и представить не могла, чем может закончиться ее первая история любви

Певица впервые рассказал, как потеряла любимого / Фото: facebook.com/natalkakarpa

Украинская певица Наталка Карпа продолжает делиться сокровенным. Так, Наталья рассказала, какие проблемы появились в ее браке. А в интервью "Зірковому шляху" исполнительница впервые рассказала о том, как потеряла первую любовь.

Певица и ее первый возлюбленный Василий Чудык познакомились на радиостанции "Незалежність", куда девушка пришла работать во время учебы в медуниверситете. Василий был известным львовским журналистом, а также редактором Натальи.

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Карпа рассказывает, что тогда ее захлестнули настоящие чувства. Но тогда она даже и подумать не могла, что невероятную любовь может оборвать несчастный случай. Василий погиб при неизвестных обстоятельствах.

Он был журналистом без страха. Были угрозы в его сторону, на которые он, видимо, не считался. И в какой-то момент произошел несчастный случай, – откровенно рассказала исполнительница.

Скриншот – "Зірковий шлях"

После смерти журналиста, рассказывает Наталья, проводилось расследование и привлекались частные детективы, но узнать истинную причину смерти Василия так и не удалось.

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