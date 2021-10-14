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Не було грошей на операцію: Олег Винник втратив близьку людину через рак і відсутність коштів

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
14 жовтня, 09:42
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Здається, що співак і зірковий детектив шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Олег Винник завжди в гарному настрої. Та йому, як і більшості людей, довелося пережити дуже драматичні моменти в житті
Олег Винник вперше розповів про болючу втрату
Олег Винник вперше розповів про болючу втрату / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

У минулому році Олег Винник, який судитиме фінал шоу "Співають всі!", перехворів на коронавірус. І хоча недугу він переніс в легкій формі, після одужання йому довелося кілька разів проходити реабілітацію.

Тоді вся команда Винника злягла майже одночасно. Виявляється, в колективі трапилося горе – від ускладнень померла молода працівниця.

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Олег Винник вперше розповів, як пережив цю трагедію.

Ти заходиш вночі в офіс, включаєш світло, йдеш коридором. Її кабінет відкритий – ми працювали разом, та я ніколи не говорив із нею про особисте, – згадав Олег Винник в інтерв'ю. – Вона просила колегу привезти їй в лікарню комп'ютер, говорила, що витрачає там час, хоче працювати. Він везе їй комп'ютер, а вона вмирає.

І це не єдина важка втрата в житті співака. Зараз він успішний, та були часи, коли через брак коштів Олег не зміг врятувати близьку людину.

Коли помирала твоя рідна людина, тобі потрібно було 50 тисяч євро на операцію. Рак. У мене цих грошей не було. І моя близька людина померла, – поділився болісними спогадами артист.

Відтоді Олег Винник пообіцяв собі, що гроші у нього будуть завжди.

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Дивіться нове ексклюзивне інтерв'ю з Олегом Винником:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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