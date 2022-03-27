"Ніхто не має спати спокійно": Єфросініна боїться, що у світі забудуть про Україну

Ведуча закликала не мовчати про те, що відбувається в нашій країні, й нагадувати про це щодня

Маша Єфросиніна боїться, що світ забуде про війну в Україні / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Українська ведуча Маша Єфросініна розповіла передплатникам про телемарафон, який покажуть сьогодні у багатьох країнах світу.

Говорячи про благодійну ініціативу, телезірка зізналася фоловерам, що дуже не хоче, щоб Україна зникла з інформаційного поля, або новини про те, як помирають українці, стали для мешканців інших країн звичними.

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Відбудеться щось інше резонансне у світі, і я боюся, що Україна стане звичайними новинами під ранкову каву з круасаном для Європи. Цього не можна допустити, треба привертати увагу Європи, всього світу... Ніхто не має спати спокійно, поки Україна охороняє кордони Європи, щоб туди не прийшла війна і не прийшов путінський терористичний режим, – сказала Маша у відеозверненні.

Маша Єфросініна з Києва поїхала до Львова, де допомагала вимушеним переселенцям. Наразі українська ведуча знаходиться у Польщі, де готується до телемарафону Save Ukraine разом із Тимуром Мірошниченком та польськими колегами.

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Фото: instagram.com/stories/mashaefrosinina

Нагадаємо, у благодійному марафоні візьмуть участь світові зірки та українські артисти, серед них: Fatboy Slim, Nothing But Thieves, Imagine Dragons, Brainstorm, Jamala, Океан Ельзи, Артем Пивоваров, alyona alyona, Тіна Кароль, Один у каное, Go_A.

Раніше повідомлялося, що Маша Єфросініна опустила Поліну Гагаріну за "антинацистський" концерт у Лужниках.

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