Номінований на Нобелівську премію письменник Сергій Жадан потрапив під обстріл!

З'явилися тривожні новини від одного з найпопулярніших українських авторів сучасності

Знаменитий письменник ледве не загинув / Фото: Ураїнська правда

Понад місяць в Україні йде війна – цей безглуздий прояв імперських амбіцій Путіна, що прикривається пропагандистськими гаслами. Через російське вторгнення тепер часто з'являються непрості та тривожні новини. Сьогодні стало відомо, що популярний український письменник Сергій Жадан потрапив під обстріл!

Таку інформацію він опублікував на своїй сторінці у Facebook. На щастя, все обійшлося.

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скриншот Facebook-сторінки Сергія Жадана

До речі, Сергій Жадан, якого нещодавно номінували на Нобелівську премію з літератури, веде активну волонтерську діяльність, про що ділиться у соцмережі. Він використовує свій талант та публічність, щоб допомагати тим, хто зараз у скруті.

Сергій Жадан зараз волонтерить / Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Сподіваємося незабаром почути хороші творчі новини від Сергія Жадана та мріємо, щоб війна скоріше залишилася у минулому.

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Нагадаємо, раніше повідомляли про поранення Андрія Хливнюка й обстріл машини Даніеля Салема.

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