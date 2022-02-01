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Новонароджену доньку Романа Сасанчина екстрено госпіталізували

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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1 лютого, 09:12
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Днями стало відомо, що переможець "Голосу країни"-10 Роман Сасанчин із дружиною та донькою захворіли на коронавірус.
Донька Романа Сасанчина опинилася у лікарні
Донька Романа Сасанчина опинилася у лікарні / Фото: Instagram

Сім'я лікувалася вдома і уважно стежила за здоров'ям дочки Елізабет, яка народилася місяць тому. Як повідомила дружина Сасанчина Іванна, учора у доньки піднялася висока температура та їх госпіталізували.

Молода мама в Insagram поскаржилася на жахливі умови в лікарні.

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У шоці від того в якій ми палаті. На стіні грибок. У палаті з нами жінка з дитиною, і дядько з дитиною. Дихати нема чим

Скріншот: Instagram

Іванна повідомила, що у дочки кожні дві години піднімається температура, а лікарі не надають належної допомоги.

Тут до нас не підходять. Говорять через вікно, або по телефону. Краще б ми залишилися вдома! Тут робимо все те саме, що й удома. Тут жахливі умови, дихати нема чим.

Скріншот: Instagram

До слова, раніше пара піддалася критиці через те, що вони провели хрестини дитини. Іванна зазначила, що зараз ризик захворіти на COVID-19 є у всіх і хрестини тут ні до чого.

Нагадаємо, нещодавно дружина Романа Сасанчина опинилася у лікарні. через проблеми з грудним вигодовуванням.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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