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Одеситка Регіна Тодоренко у "голій" сукні розсекретила другу вагітність: фото

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МаленькийСереднійВеликий
20 березня, 11:48
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Телеведуча нарешті вирішила зняти маску та розкрити інтригу останніх місяців
Регіна Тодоренко перестала приховувати вагітність
Регіна Тодоренко перестала приховувати вагітність / Фото: Instagram

Вже давно фанати підозрювали, що у сім'ї Тодоренко та Топалова буде поповнення. Адже зірка почала носити мішкуватий одяг та робити фото з певного ракурсу, аби не видати свою таємницю. Однак сама Регіна вирішила декілька місяців цю тему не коментувати.

І от сталося диво. Регіна Тодоренко підтвердила той факт, що вони з Владом Топаловим вдруге стануть батьками і у їхнього сина Михайла буде братик чи сестричка.

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Так, на зйомки чергового випуску шоу "Маска" ведуча з'явилася в обтягуючій сукні тілесного кольору. Таке вбрання чітко підкреслвало її округлий живіт.

Регіна Тодоренко вперше підтвердила вагітність
Регіна Тодоренко вперше підтвердила вагітність / Фото: Instagram

По фото можна зрозуміти, що Тодоренко перебуває вже на пізньому терміні вагітності.

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Тодоренко стане мамою десь у червні
Тодоренко стане мамою десь у червні / Фото: Instagram

Поява на світ другої дитини Регіни та Влада очікується наприкінці весни або на початку літа. Стать майбутнього малюка поки що залишається в секреті.

Тодоренко підтвердила вагітність на шоу "Маска".
Тодоренко підтвердила вагітність на шоу "Маска". / Фото: Скріншот з YouTube

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На жаль, поки Регіна готується вдруге стати мамою, в Україні гинуть десятки невинних маленьких дітей через Росію, яка підло вторгалася в нашу країну. А одеситка Тодоренко мовчить. Вона лише закликає думати про любов та мир.

За ці 23 дні кровопролиття вона так і ні слова не сказала про те, скількох росіяни загалом вбили дітей в Україні, скільки зазнали поранень, скільки втратили своїх батьків. Регіна наскільки дорожить кар'єрою в РФ, що просто ігнорує тему війни на її ж батьківщині.

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