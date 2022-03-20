Одеситка Регіна Тодоренко у "голій" сукні розсекретила другу вагітність: фото

Вже давно фанати підозрювали, що у сім'ї Тодоренко та Топалова буде поповнення. Адже зірка почала носити мішкуватий одяг та робити фото з певного ракурсу, аби не видати свою таємницю. Однак сама Регіна вирішила декілька місяців цю тему не коментувати.
І от сталося диво. Регіна Тодоренко підтвердила той факт, що вони з Владом Топаловим вдруге стануть батьками і у їхнього сина Михайла буде братик чи сестричка.
Так, на зйомки чергового випуску шоу "Маска" ведуча з'явилася в обтягуючій сукні тілесного кольору. Таке вбрання чітко підкреслвало її округлий живіт.
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По фото можна зрозуміти, що Тодоренко перебуває вже на пізньому терміні вагітності.
Поява на світ другої дитини Регіни та Влада очікується наприкінці весни або на початку літа. Стать майбутнього малюка поки що залишається в секреті.
На жаль, поки Регіна готується вдруге стати мамою, в Україні гинуть десятки невинних маленьких дітей через Росію, яка підло вторгалася в нашу країну. А одеситка Тодоренко мовчить. Вона лише закликає думати про любов та мир.
За ці 23 дні кровопролиття вона так і ні слова не сказала про те, скількох росіяни загалом вбили дітей в Україні, скільки зазнали поранень, скільки втратили своїх батьків. Регіна наскільки дорожить кар'єрою в РФ, що просто ігнорує тему війни на її ж батьківщині.
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