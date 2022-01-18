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Ого, як виросла! Екс-холостяк Макс Михайлюк показав миле фото зі своєю донькою

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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18 січня, 11:00
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Після грудневого ДТП у центрі Києва зірка реаліті "Холостяк-10" Максим Михайлюк майже нічого не публікував у соцмережах. Лише днями він вперше додав фото зі своєю донькою
Макс Михайлюк опублікував фото з підрослою донькою.
Макс Михайлюк опублікував фото з підрослою донькою. / Фото: instagram.com/flymax305/

4 грудня 2021 року Максим Михайлюк випадково збив пішохода у Печерському районі столиці, після цього він тривалий час не виходив на зв'язок. Ба більше, після аварії учасник "Холостяка" зник з Мережі – востаннє він добавляв фото аж у жовтні.

Втім, у новому році Макс Михайлюк вирішив здійснити камбек у Instagram. 17 січня чоловік опублікував нове фото, де він позує з восьмимісячною донечкою Аріаною.

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Давненько нас тут не було. А ми за цей час добряче підросли, – коротко підписав кадр Михайлюк.

Макс Михайлюк з донькою Аріаною.
Макс Михайлюк з донькою Аріаною. / Фото: instagram.com/flymax305/

Як видно на знімку, дівчинка одягнена у курточку персикового кольору та шапку з червоними орнаментами і помпоном. Водночас батько дівчинки – у чорній куртці та білій футболці.

Фоловери були здивовані, бо ж ніяк не очікували побачити Михайлюка в Мережі. Більшість підписників засипали компліментами чоловіка та зазначили, що раді його поверненню. Не пройшов остронь світлину і учасник "Холостяка-11" Михайло Заливака:

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  • Аввв.
  • Татова доця.
  • Така солоденька, виросла так.
  • Дуже приємно бачити вас, Макс.
  • Так, давненько не бачили вас.
  • А ми сумували.
  • Як схожа на тата.
Скріншот instagram/flymax305

Також у Instastories Михайлюк показав декілька відео, як він пілотує у небі.

Скріншот instagram/flymax305

Зазначимо, що дружина Максима, модель Дар'я Хлистун активно веде свій Instagram, навіть після ДТП за участю її чоловіка. Втім, жінка не згадує у соцмережі свого коханого, як це було декілька місяв тому.

Скріншот instagram

Що відомо про ДТП з Михайлюком

Максим Михайлюк збив пішохода Федора Мединського на вулиці Бойчука у Києві. Відомо, що чоловік перебігав дорогу на заборонений сигнал світлофора.

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Сам Михайлюк пояснював, що він їхав на невеликій швидкості, але не встиг зреагувати на пішохода, що вибіг на дорогу.

Поліція підтвердила ДТП з Михайлюком
Поліція підтвердила ДТП з Михайлюком / Фото: YouTube / Новини LIVE

Дружина Мединського Анжела Шульга розповіла, що вони з чоловіком працювали у клінінговій компанії та того дня займалися прибиранням у спортивній школі на вулиці Бастіонній. Незабаром її чоловік разом з охоронцем пішли до крамниці, аби купити цигарки – тоді ж і Федора збили.

Чоловіка одразу госпіталізували, йому провели операції. Лікарі оцінювали його стан як стабільно тяжкий.

Як пояснювала дружина потерпілого, у Федора була черепно-мозкова травма, перебите плече і ребра, а також перебито кульшовий суглоб, на правій нозі – відкритий перелом, а шийний відділ хребта перебитий у двох місцях.

Також Анжела підтвердила той факт, що чоловік порушив правила дорожнього руху і вийшов на дорогу на червоне світло.

Сам же Максим Михайлюк тривалий час не виходив на зв'язок із сім'єю Федора і майже одразу після інциденту він вирушив у США. Проте згодом він вирішив зв'язатися із дружиною постраждалого.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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