Ого, як виросла! Екс-холостяк Макс Михайлюк показав миле фото зі своєю донькою

4 грудня 2021 року Максим Михайлюк випадково збив пішохода у Печерському районі столиці, після цього він тривалий час не виходив на зв'язок. Ба більше, після аварії учасник "Холостяка" зник з Мережі – востаннє він добавляв фото аж у жовтні.
Втім, у новому році Макс Михайлюк вирішив здійснити камбек у Instagram. 17 січня чоловік опублікував нове фото, де він позує з восьмимісячною донечкою Аріаною.
Давненько нас тут не було. А ми за цей час добряче підросли, – коротко підписав кадр Михайлюк.
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Як видно на знімку, дівчинка одягнена у курточку персикового кольору та шапку з червоними орнаментами і помпоном. Водночас батько дівчинки – у чорній куртці та білій футболці.
Фоловери були здивовані, бо ж ніяк не очікували побачити Михайлюка в Мережі. Більшість підписників засипали компліментами чоловіка та зазначили, що раді його поверненню. Не пройшов остронь світлину і учасник "Холостяка-11" Михайло Заливака:
- Аввв.
- Татова доця.
- Така солоденька, виросла так.
- Дуже приємно бачити вас, Макс.
- Так, давненько не бачили вас.
- А ми сумували.
- Як схожа на тата.
Також у Instastories Михайлюк показав декілька відео, як він пілотує у небі.
Зазначимо, що дружина Максима, модель Дар'я Хлистун активно веде свій Instagram, навіть після ДТП за участю її чоловіка. Втім, жінка не згадує у соцмережі свого коханого, як це було декілька місяв тому.
Що відомо про ДТП з Михайлюком
Максим Михайлюк збив пішохода Федора Мединського на вулиці Бойчука у Києві. Відомо, що чоловік перебігав дорогу на заборонений сигнал світлофора.
Сам Михайлюк пояснював, що він їхав на невеликій швидкості, але не встиг зреагувати на пішохода, що вибіг на дорогу.
Дружина Мединського Анжела Шульга розповіла, що вони з чоловіком працювали у клінінговій компанії та того дня займалися прибиранням у спортивній школі на вулиці Бастіонній. Незабаром її чоловік разом з охоронцем пішли до крамниці, аби купити цигарки – тоді ж і Федора збили.
Чоловіка одразу госпіталізували, йому провели операції. Лікарі оцінювали його стан як стабільно тяжкий.
Як пояснювала дружина потерпілого, у Федора була черепно-мозкова травма, перебите плече і ребра, а також перебито кульшовий суглоб, на правій нозі – відкритий перелом, а шийний відділ хребта перебитий у двох місцях.
Також Анжела підтвердила той факт, що чоловік порушив правила дорожнього руху і вийшов на дорогу на червоне світло.
Сам же Максим Михайлюк тривалий час не виходив на зв'язок із сім'єю Федора і майже одразу після інциденту він вирушив у США. Проте згодом він вирішив зв'язатися із дружиною постраждалого.