Олег Винник змушений скасувати концерти через хворобу

Улюбленець усіх українських жінок популярний співак Олег Винник переніс усі свої концерти на 2022 рік через погане самопочуття

Олег Винник переніс виступ у Палаці "Україна" / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Олег Вінник чесно ділиться зі своїми шанувальниками не лише приємними спогадами, а й особистими трагедіями. Співак нещодавно розповів про смерть близької людини через онкологічне захворювання, але, як виявилося, виконавець теж має серйозні проблеми зі здоров'ям .

Артист був змушений перенести свої концерти , заплановані на 24 та 25 листопада у Палаці "Україна". Про це Вінник повідомив своїм шанувальників у Instagram .

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Ми до останнього робили все можливе, щоби наші зустрічі відбулися. Але, на жаль, стан мого здоров'я не дає змоги вийти на сцену. Сподіваюся на ваше розуміння та щиро вдячний за ваше безмежне кохання! – написав артист.

Варто зазначити, що це не вперше, коли Винник скасовує концерт через погане самопочуття. 16 жовтня Винник планував концерт у Запоріжжі, проте той так і не відбувся через те, що у співака стався ларингіт . Слідом скасувалися ще три концерти у кількох містах України, щоправда, за словами Винника, їх довелося перенести через погіршення епідеміологічної ситуації у країні.

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