Собчак мститься однією з найпопулярніших блогерш у Росії, знявши фільм про "інфоциганів"? Розповідаємо, що відомо

Днями Ксенія Собчак представила на своєму YouTube-каналі фільм, у якому розкритикувала всілякі мотиваційні марафони та курси

У Мережі обговорюють документальний фільм Ксенії Собчак про інфоциганів / Фото: Instagram

Ксенія Собчак негативно ставиться до мотиваційних марафонів, наголосивши, що блогери не діляться жодними професійними знаннями, а продають повітря. У викриваючому фільмі дісталося від телеведучої багатьом блогерам та медійними людям, які вирішили заробити у такий спосіб.

У своєму фільмі Собчак не могла не згадати Олену Бліновську – блогерки, яка одна з перших на теренах російськомовного Instagram стала робити марафони бажань. Телеведуча висміяла зміст курсів Олени, а також заявила, що та продає людям сакральну мрію про швидке досягнення успіху.

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Поки що деякі в захваті від фільму про інфоциганів і кажуть, що слід більше робити такого контенту. Деякі в коментарях припустили, що Ксенія Собчак у такий спосіб вирішила помститися блогерці за інцидент на дні народження.

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

У вересні Бліновська вирішила гучною вечіркою відзначити свій день народження. Вона запросила безліч зірок російського шоу-бізнесу та блогерів. Ведучими свята стали Ксенія Собчак та Іван Ургант. У росЗМІ активно обговорювався інцидент, коли не зовсім твереза іменинниця попросила Ксенію та Івана "посмоктатися". У відповідь зірки шоу-бізнесу спробували відбутися жартами.

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Трохи пізніше Ксенія Собчак у своїх інтерв'ю спочатку хвалила Бліновську, наголосивши, що їй подобається самовпевненість блогерки.

Ми ставимося іронічно до подібних курсів, але з іншого боку — людина зуміла з нуля заробити величезний стан, створила свій бізнес… Зухвалість її мені подобається. Вона суперінтерсний персонаж, – говорила телеведуча.

Собчак навіть записала інтерв'ю з Оленою. Але фільм про інфоциган вирішила випустити раніше. Шанувальники блогерки вважають, що Ксенія намагається хайпить на популярній темі.

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Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

А деякі припустили, що Ксенія Собчак скоро випустить інтерв'ю з Оленою Бліновською, а фільмом про інфоциганів просто підігріває інтерес.

Скріншот: Instagram

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