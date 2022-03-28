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Оля Полякова готує іменні вітання для лікарів, рятувальників та військових

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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28 березня, 15:03
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Підтримати бойовий дух української армії, лікарів та рятувальників співачка Оля Полякова вирішила незвичайним способом
Оля Полякова записуватиме відеовітання для військових, лікарів та рятувальників
Оля Полякова записуватиме відеовітання для військових, лікарів та рятувальників / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Українська виконавиця Оля Полякова, яка раніше емоційно закликала народ Білорусі не вплутуватися у війну з Україною, готує новий благодійний проєкт.

Співачка вирішила щодня записувати іменні вітання з днем народження для українців, які захищають нашу країну по всіх напрямках: бійців ЗСУ та тероборони, медиків, волонтерів та рятувальників. Така ініціатива Полякової спрямована на те, щоб підняти настрій та бойовий дух українців у період війни.

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Будь-який бажаючий зможе залишити заявку та отримати привітання для своїх близьких та рідних у відеоформаті. Про проєкт Оля повідомила у своєму Instagram і також запросила інших українських зірок приєднатися до цієї ініціативи.

Багато шанувальників Полякової підтримали ідею співачки та подякували їй за такий внесок у перемогу:

  • "Яка гарна ідея"
  • "Ой, як здорово"
  • "Розумничка, класна ідея!"
Скріншот: Instagram

Раніше повідомлялося, що Маша Єфросиніна опустила Поліну Гагаріну за "антинацистський" концерт у Лужниках. Найсвіжіші новини ви можете знайти в нашому Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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