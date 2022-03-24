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"Вони заражені" – Андрій Данилко про різницю між українцями та росіянами

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24 березня, 20:26
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Український артист практично не підтримує зв'язок із знайомими, які живуть у рф
Андрій Данилко розповів про різницю між українцями та росіянами
Андрій Данилко розповів про різницю між українцями та росіянами / Фото: YouTube

Андрій Данилко зараз перебуває у Києві. У соцмережах він активно висвітлює тему війни у рідній країні, пише про російську агресію. Нещодавно артист розповів, з якими проблемами зіткнувся Максим Галкін через підтримку України.

Данилко в інтерв'ю виданню Медуза зізнався, що зараз практично не підтримує зв'язок із знайомими в росії, яких у нього багато – аргументи Андрія не хочуть сприймати.

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Я розумію, має пройти час і вони (люди з росії – ред.) мають відчути на собі санкції та вплив зомбування, що велося з екранів упродовж багатьох років. Люди йому дуже піддаються. Вони заражені. І ти не розумієш, як люди можуть розмовляти, ніби нічого не відбувається, – пояснює Данилко.

На думку артиста, головна відмінність українців та росіян у тому, що перших не можна зробити рабами, а коли на територію України вривається окупант, народ лише об'єднується, щоб стати сильнішим.

Кардинальна різниця в тому, що ми не маємо відчуття, що нас можна образити або принизити. Можна змусити, але взагалі мене не можна зробити рабом у глобальному сенсі. Ось не можна. Можна вбити! Ми навіть збрехати можемо, але ніколи не будемо на стороні ситуації чи людини, яка нас поневолює... Вони (окупанти – ред.) не очікували такого повороту, а ми захищаємо свою землю. Чому провал? Чому стільки смертей? Тому що правда на нашому боці. Ми ні на кого не нападали, – сказав Андрій Данилко.

Раніше Андрій Данилко порадив російським зіркам, які підтримують війну в Україні, заткнутися і мовчати.

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