"Росіянином бути не соромно": Настя Івлєєва не розуміє, чому жителі РФ "провалилися як нація"

Блогерка в інстаграмі тепер каже, що не соромно бути росіянином, – у момент, коли російські війська бомблять міста України

Настя Івлєєва / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Йде 23-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. За цей час із багатьох облич уже спали маски. Як і раніше, публічні люди продовжують озвучувати свою позицію, займати якусь із сторін. І за короткий період ми всі помітили, як змінилася риторика топової блогерки Насті Івлєєвої (блогер в РФ тепер поняття дуже умовне, адже адекватних соцмереж фактично не залишається).

Нагадаємо, спочатку вона писала в інстаграмі: "Ми стали свідками справжньої катастрофи", і закликала зупинити війну. Потім – що "не буде жертвувати собою в ім'я чогось чи когось". Тепер вона заявила, що "росіянином бути не соромно". Публікуємо далі текст Івлєєвої.

Реклама

"Зізнатися, я, як і багато інших блогерів, поки що не знаю, що тепер треба, доречно і варто публікувати. Тут я скоріше про відосики, звичні лайв-пости, гумор тощо. Я наразі не намацала новий струмінь, але я аналізую інфополе, і в мене назріла думка, якою не можу не поділитися.



Спостерігаю, як деякі шановні люди зараз кинулися писати колонки до західних видань, соромитися, що вони росіяни, вибачатися за те, що народилися в Росії. Написано текст про те, що "ми провалилися як нація", що вийшов у NY Times. Що ж, на жаль, багато хто прагне наввипередки відсторонитися від нашої країни, на мій погляд, щоб "убезпечити" насамперед себе.



Вважаю недопустимим робити таке узагальнення від усіх росіян, тому хочу сказати від себе особисто таке:

Я народилася в Росії, я росіянка, я не провалилась. Не "провалилися" і люди в області, де я народилася. Вони живуть, працюють, закохуються, розвиваються, будують плани і роблять нашу країну кращою як можуть.



Росіянином бути не соромно. Соромно у хвилини, коли нам усім потрібна підтримка одне одного, писати з-за кордону – "а я не з вами", водночас дозволяти собі висловлюватися від нашої особи. Соромно, роками працюючи в Росії на високих посадах, впевнена, з високими зарплатами, у компаніях, близьких до держави, поїхавши за кордон, намагатися терміново отримати респект від майбутніх роботодавців та партнерів таким чином.



Хочу нагадати тим, хто зараз відхрещується від Росії, перебуваючи поза її межами, що життя є не тільки в Москві, з її доставками, модними барами, затишною привілейованою тусовочкою. Не всі можуть прихопити "чергову" валізку і переїхати, а головне – не всі цього хочуть.



І якби я зараз писала колонку в NY Times, то я б сказала так:



У Росії живе 144 мільйони людей, різних національностей, поглядів, різних конфесій. Ми різні, ми часто не згодні одне з одним і сперечаємося навіть із нашими найближчими. Наша країна в принципі набагато складніше і тонше влаштована, ніж здається тепер її найзатятішим критикам. Я залишаюся всередині і не хочу, щоб від моєї особи так безапеляційно в західній пресі говорили такі гучні речі!

(на фото мені 14)

на цьому все, пасіба)"

Реклама

Ось так Настя Івлєєва назавжди закріпила за собою позицію, за яку, ми навіть не сумніваємося, незабаром вибачатиметься, як і мільйони інших росіян.

Зазначимо, що в Росії є і ті, хто не мовчить. Наприклад, блогерка Ніка Білоцерковська, проти якої першої порушили кримінальну справу про фейки.

Реклама

Також:

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!