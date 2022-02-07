Kalush Orchestra представили пісню для Нацвідбору на Євробачення: "Європа дуже кайфує"

Колектив Kalush Orchestra, які зізналися, навіщо їм участь у Євробаченні , нарешті представили трек для участі у вокальному конкурсі Нацвідбору
Композицію "Stefania" гурт представив 7 лютого за п'ять днів до фіналу вокального змагання.
Далі по темі
Фронтмен гурту Kalush, Олег Псюк, розповів, що присвятив цю пісню своїй мамі та впевнений, що вона дуже сподобається слухачам Євробачення.
Стефанія – так звати мою маму. Цю пісню присвятив їй і цю пісню ми представлятимемо на Євробаченні.
Це щирий та душевний трек, у якому є український етнокод. Європа дуже кайфує від цього стилю, – написав музикант на своїй сторінці в Instagram.
Реп-група повністю налаштована на перемогу у Національному відборі Євробачення.
Але хто ж представлятиме Україну на головному вокальному конкурсі в італійському Турині, ми дізнаємося лише 12 лютого під час фіналу Нацвідбору.
Нагадаємо, що окрім Kalush Orchestra у фіналі позмагаються ще семеро фіналістів, імена яких вже відомі .
Напередодні стали відомими імена всіх членів журі, які допоможуть глядачам вибрати переможця. Першою за суддівським столом виявилася Тіна Кароль , слідом за нею – Ярослав Лодигін , останньої суддівське крісло зайняла переможниця "Єробачення-2016" Джамала .