Писав вірші за гроші – ведучий програми Мисливці за дивами ХАС розповів про перший заробіток

15 листопада на телеканалі "Україна" стартує другий сезон захоплюючих історій "Мисливці за дивами". Якими екстремальними пригодами Ведучий проекту ХАС (Назар Хассан) дивуватиме глядача

Назар Нассан упевнений, що здивує глядачів у новому сезоні "Мисливці за дивами"

Телеведучий зізнається, що під час зйомок іноді робить те, на що у звичайному житті ніколи б не погодився:

Я сам керував літаком, зробив "мертву петлю", стрибнув із парашутом, піднявся на повітряній кулі, і навіть чіпав руками хмари, – розповідає Назар.

Але крім ризикованих моментів у програмі він також не очікував, що деякі події з життя героїв його сильно зворушать.

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Зустріла неймовірна кількість людей, які розповіли мені свої життєві історії. І серед них такі, від яких навіть мені не вдалося стримати сліз, – каже ХАС.

Можливо, недавнє народження сина так вплинуло на ведучого – він став набагато чуттєвішим. Але незважаючи на це, зізнається Назар, все одно не боїться ризикувати. У нього досі є потяг до екстремальних експериментів.

Зараз він успішний телеведучий, але, згадуючи своє бідне студентство, Хассан розповів, що у юні роки вигадав цікавий спосіб підзаробити – писав вірші для багатих однокурсників, а ті від свого імені читали їх дівчатам.

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Я з не дуже забезпеченої родини, а навчався із заможними одногрупниками, вони хотіли завойовувати дівчат, і я знав, як це робити. Для цього мені потрібно було знати тільки їхні імена, колір волосся, очей і чим вони захоплювалися. Іноді давали 50 гривень, а це на ті часи були величезні гроші, – згадує Назар.

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