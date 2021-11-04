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Писав вірші за гроші – ведучий програми Мисливці за дивами ХАС розповів про перший заробіток

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
4 листопада, 19:30
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15 листопада на телеканалі "Україна" стартує другий сезон захоплюючих історій "Мисливці за дивами". Якими екстремальними пригодами Ведучий проекту ХАС (Назар Хассан) дивуватиме глядача
Назар Нассан упевнений, що здивує глядачів у новому сезоні "Мисливці за дивами"
Назар Нассан упевнений, що здивує глядачів у новому сезоні "Мисливці за дивами"

Телеведучий зізнається, що під час зйомок іноді робить те, на що у звичайному житті ніколи б не погодився:

Я сам керував літаком, зробив "мертву петлю", стрибнув із парашутом, піднявся на повітряній кулі, і навіть чіпав руками хмари, – розповідає Назар.

Але крім ризикованих моментів у програмі він також не очікував, що деякі події з життя героїв його сильно зворушать.

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Зустріла неймовірна кількість людей, які розповіли мені свої життєві історії. І серед них такі, від яких навіть мені не вдалося стримати сліз, – каже ХАС.

Можливо, недавнє народження сина так вплинуло на ведучого – він став набагато чуттєвішим. Але незважаючи на це, зізнається Назар, все одно не боїться ризикувати. У нього досі є потяг до екстремальних експериментів.

Зараз він успішний телеведучий, але, згадуючи своє бідне студентство, Хассан розповів, що у юні роки вигадав цікавий спосіб підзаробити – писав вірші для багатих однокурсників, а ті від свого імені читали їх дівчатам.

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Я з не дуже забезпеченої родини, а навчався із заможними одногрупниками, вони хотіли завойовувати дівчат, і я знав, як це робити. Для цього мені потрібно було знати тільки їхні імена, колір волосся, очей і чим вони захоплювалися. Іноді давали 50 гривень, а це на ті часи були величезні гроші, – згадує Назар.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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