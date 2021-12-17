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Переможець "Танців з зірками" розповів про сильну залежність та спробу суїциду

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
17 грудня, 21:41
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Довгий час актор не міг говорити про свою залежність, але зараз відверто розповідає, як упорався з ігроманією. За словами Логая, наслідки від шкідливої звички залишилися досі
Артур Логай
Артур Логай / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Артур Логай у парі з Анною Кареліною зумів отримати кубок на паркеті "Танців з зірками", після цього молодий актор став частіше з'являтися на інтерв'ю та ділитися подробицями життя за межами шоу.

Так, в інтерв'ю "Слава+" зі Славою Деміним Логай зізнався у тому, що тривалий час був у серйозній залежності від азартних ігор.

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Актор розповів, що вперше спробував сісти за ігровий автомат, коли йому було лише 12 років. Тоді хлопчик не бачив нічого поганого в тому, що з'являлися зайві гроші на кишенькові витрати.

Те, що захоплення переросло у залежність, майбутній актор зрозумів лише тоді, коли почав красти з дому мамині прикраси. Це сталося, коли Артуру було близько 15-16 років.

Якоїсь миті Логай зрозумів, що не може впоратися з небезпечним захопленням. У якийсь момент відчай досяг того рівня, коли Артур вирішив накласти на себе руки, порізавши вени. На той момент йому було 18 років.

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Ця хрень настирлива в голові, ти щоразу йдеш, переступаєш і ніби ріжеш собі палець постійно. Якоїсь миті я зрозумів, що мені боляче, що я так не хочу, – зізнався актор.

Впоратися із залежністю Артуру вдалося самостійно. Тоді він завантажив себе роботою і часто їздив різними містами України по роботі, де грати було просто ніде і після приїзду до рідного Мелітополя теж намагався приділяти весь вільний час заробітку.

Мені здається, немає загального одного рецепту. Люди, які страждають на ігроманію, страждають на наркоманію, все це індивідуально і залежить від внутрішньої готовності, – говорить про спосіб боротьби із залежністю Логай.

Виїжджаючи з Мелітополя, в актора залишалися величезні борги за азартні ігри – кілька тисяч доларів. За словами Логая, він продовжував віддавати борги до того моменту, коли почав зніматися до "Київу вдень і вночі" (2016-2019). Деякі гроші батькам, зізнається актор, він віддає досі.

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Марія Коробова
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