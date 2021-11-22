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Чому Катя Сільченко розлучилася з чоловіком – дизайнерка вперше назвала причину

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
22 листопада, 10:03
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Про розлучення дизайнерки Каті Сільченко з бізнесменом Камо Багдасаряном стало відомо у грудні минулого року
Катя Сільченко вперше розповіла про розлучення із чоловіком
Катя Сільченко вперше розповіла про розлучення із чоловіком / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Сільченко в одному з інтерв'ю зізналася, що більше не разом із чоловіком але причину розлучення не стала називати. Через рік дизайнерка наважилася докладніше розповісти про розлучення з бізнесменом.

Стався COVID-19 . Ми жили у різних країнах. На той момент, на жаль, Крим ампутували, і йому через роботу не вдалося приїхати. А я, можливо, теж могла зірватися, взяти дитину під пахву, якось домовитися на кордоні і все ж таки поїхати туди. Але я цього також не зробила. І ми одне до одного не приїхали. Є історії COVID-19, коли люди були в одній квартирі та не витримали. У нас вийшло так, що ми просто були в різних країнах і не зустрілися, – розповіла дизайнерка в програмі "Світське життя".

Катя Сільченко та Камо Багдасарян
Катя Сільченко та Камо Багдасарян / Фото: instagram.com/katyasilchenko

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Катя зазначила, вони з колишнім чоловіком розійшлися друзями.

Це історія світлого смутку, тому що я завжди дзвоню і кажу: "Ти ж знаєш, що я в тебе є? У тебе немає батьків. У тебе є я, старша дочка від першого шлюбу та Саті. за тебе заміж". Коли трапився надломчик, я не змогла його склеїти, – поділилася дизайнерка.

Нагадаємо, Катя Сільченко та Камо Багдасарян одружилася у 2014 році після чотирьох років стосунків. У 2015 році у них народилася дочка Саті.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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