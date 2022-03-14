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Поки вони плачуть над айфонами, ми плачемо над людьми: Анатолій Анатоліч різко висміяв росіян

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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14 березня, 23:06
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Українські зірки вкотре влучно доводять те, що росія та Україна – не "братський народ" і що ми завжди були та будемо різні
Анатолій Анатоліч пояснив, як українці відрізняютьcя від росіян
Анатолій Анатоліч пояснив, як українці відрізняютьcя від росіян / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich, пресслужба

Ведучий програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Анатолій Анатоліч раніше давав поради, як відповідати на штампи російської пропаганди. Тепер же він у своїй іронічній промові висміяв росіян та пояснив, чому ми з ними кардинально різні.

В росії траур, в росії горе – Інстаграм закрили. Ридають інстаблогери, ридають Бузови, фітоняшки і навіть Івлєєва переживає...причому, як ви зрозуміли, далеко не про те, що Антон Птушкін, про якого вона казала, що він їй як брат, сидить у бомбосховищі, та не про Жеку Синельникова, до якого з автоматами прийшли, – коментує Анатолій Анатоліч.

Як ми знаємо, росіяни зараз ниють через санкції світу проти рф, які посилюються щодня. Наприклад, вчора там останній день працював McDonald's – черги стояли кілометрові, люди скуповували сирні соуси, хотіли насолодитись останніми бургерами.

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Я теж McDonald's люблю і Інстаграм свій люблю, тут я з шанувальниками спілкуюсь, свої проєкти просуваю, на рекламі навіть заробляю. Але я б не задумуючись назавжди віддав свій Інстаграм, щоб врятувати життя однієї дівчинки з Маріуполя. Я, як і ви, віддав би всі бургери світу, щоб повернути життя матері та сина, яких поховали прямо на подвір’ї їхнього багатоповерхового будинку в Ірпені. Все віддав би… ось, у чому різниця між нами – поки вони плачуть над айфонами, ми плачемо над людьми. Слава Україні!, – зауважив ведучий.

Раніше аlyona аlyona оригінально пояснила, чим українці відрізняютьcя від росіян. Також Злата Огнєвіч назвала головну відміність нашого народу від громадян рф.

Зараз канал "Україна" працює в форматі "Єдині новини" і допомагає тримати інформаційний фронт. Актуальні новини тут: https://t.me/ukraina24tv.

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Анастасія Рогожінська
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Наші янголи-охоронці

Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Гуцул Володимир. Цей бойовий офіцер ще до російського вторгнення був нагороджений орденом “За мужність”. А тепер він отримав “Золоту Зірку” та звання Герой України. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів.
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
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