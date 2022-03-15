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Макс Барських прямо звернувся до знаменитостей-рашистів: відкрили рот і смердить

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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15 березня, 10:02
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Співак активно веде інформаційну війну з зірками російського шоубізу, які підтримують вторгнення рф в Україну
Макс Барських присвятив російським зіркам відеозвернення.
Макс Барських присвятив російським зіркам відеозвернення. / Фото: instagram.com/max_barskih

Макс Барських продовжує отримувати величезну хвилю хейту від російських зірок за те, що як істинний патріот підтримав інтереси своєї країни і засудив напад росії на Україну.

Найгучніший конфлікт в українського виконавця стався із Тіматі, який відкрито погрожував йому. Російський репер, який завжди знаходився на короткому повідку у Кремля, відкрито пообіцяв, що свого часу Барських доведеться відповісти за його епітет "дірява" Росія. Сам же артист з відповідю не забарився. Він заявив, що Тіматі "нічого з себе не представляє без допомоги своїх папіків".

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Тіматі, я знаю, що дві твої дірки давно вже зайняті. Не розумію, як ти знайшов час, щоб звільнити свій рот і пред'являти мені якісь висловлювання, коли ти бачиш як, громадяни Російської Федерації, солдати, вбивають українських людей, дітей, руйнують міста. Тому краще сиди мовчки, сопи у свої дві дірки і смаж свої бургери. І перестань сипати свої погрози, – заявив музикант.

Також Барських звернувся до співачки Слави, яка образилась на його слова про росію.

Слава, ти лицемірка. Нещодавно співала мені оди любові, а зараз відкрила рот і смердить. Якщо ти так пишаєшся тим, що робить росія з Україною, то сідай на ведмедя і скакай у Сибір, бий у груди та кричи: "росія-матінка". Тобі це підійде, – сказав артист.

Окрім того, Макс Барських персонально звернувся до Яни Рудковської та Ольги Бузової, "патріоток рф", які швиденько зібрали валізи та втекли з країни-агресорки. Однак у соцмережах" всією душею" підтримують свою батьківщину.

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Ба більше, співак подякував Інстаграму за те, що "позбавив нас від присутності Бузової та її нескінченного потоку непотрібної нікому інформації".

Також музикант подякував тим російським знаменитостям, які виступили на підтримку України, адже "це важливо для українського народу".

Раніше Макс Барських заявив, що готовий відмовитися від популярності та успішної кар'єри в Росії через вторгнення путіна на територію незалежної України.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

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