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З'явилися нові подробиці про здоров'я сина зірки "Дизель шоу", який потрапив у тяжку ДТП

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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20 лютого, 11:00
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Син Єгора Крутоголова Лев зараз перебуває у лікарні в Італії. Дізнайтеся далі, як зараз почувається хлопець
Зараз син Крутоголова на лікуванні в Італії
Зараз син Крутоголова на лікуванні в Італії / Фото: instagram.com/dizelmano

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про те, що син Єгора Крутоголова потрапив в аварію під час відбіркових перегонів WSK на трасі SouthGarda. Хлопець не зміг уникнути контакту, внаслідок чого перескочив через машину суперника та перекинувся.

Зараз Лев Крутоголов, як і раніше, перебуває в лікарні. Про його нинішній стан повідомила мати – Катерина Крутоголова.

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Син Єгора Крутоголова
Син Єгора Крутоголова / Фото: instagram.com/dizelmano

Всім привіт! Новини із полів. Щойно синочок зробив свої перші кроки після того, як ... Правда схопив вертольотики, але впорався з їх управлінням і зробив два мужніх кроки до крісла! Всім спасибі хтось переживає і цікавиться. Повільно, але впевнено йдемо на виправлення. Сподіваюся скоро повернемось на свою улюблену Батьківщину!

Також знамениті батьки ділилися із шанувальниками підходами італійських лікарів. Під час одного з обходів лікар... показував фокуси пацієнту.

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З такою турботою Лев швидко має піти на виправлення, чого ми йому й бажаємо.

Нагадаємо, Лев Крутоголов – старший син Єгора та Катерини Крутоголових. Він народився 2010 року. Хлопець дуже захоплюється гонками, а зіркові батьки підтримують ці починання. У 2017 році Лев став чемпіоном України з картынгу.

Також читайте одкровення про здоров'я Дарії Донцової.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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