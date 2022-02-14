Син Єгора Крутоголова із "Дизель шоу" серйозно постраждав після ДТП

Кілька годин тому з'явилася інформація про те, що син відомого шоумена після серйозної аварії потрапив до лікарні

Єгор Крутоголов з дітьми / Фото: instagram.com/dizelmano

З'явилася екстрена інформація щодо стану здоров'я відомого українського шоумена. Декілька годин тому Єгор Крутоголов з дружиною повідомили про те, що їхній старший син Лев потрапив у серйозну аварію та після отриманих травм був доставлений до лікарні.

Син Єгора Крутоголова / Фото: instagram.com/dizelmano

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Вимушений повідомити, що Лев потрапив в аварію під час суботніх відбірних перегонів #WSK на трасі SouthGarda в Італії. Одного з гонщиків розвернуло проти руху і Лев не зміг уникнути контакту, внаслідок чого, перескочив через машину суперника і перекинувся . Чергова бригада швидкої допомоги доставила його спочатку до найближчої клініки, а потім вертольотом перевезли до великої лікарні в Брешії. Його стан стабільний, температура не підвищувалася, зовнішніх пошкоджень немає, але є забій внутрішніх органів. Дві доби він провів у палаті інтенсивної терапії, йому проводять усі необхідні процедури та дослідження, за що ми вдячні клініці Spedali Civili di Brescia за їхню роботу та зусилля.

За словами артиста, Льва переводять у звичайну палату, що в такій ситуації є хорошим знаком, тому Крутоголов зараз може поділитися з публікою інформацією про стан сина.

Найбільше нервів дісталося моїй дружині Каті, яка була і продовжує бути з ним там. Дві доби на кріслі – це лише квіточки в порівнянні з тим, що їй довелося пережити там. Я передаю тобі, моя довічна Валентинка, вітання з днем усіх закоханих! Я закоханий у найсильнішу жінку у світі!

Лев Крутоголов активно бере участь в гонках / Фото: Інстаграм Льва Крутоголова

Знаменитий батько бажає синові пройти це непросте випробування, щоб стати ще сильнішим і радувати всіх своїми успіхами.

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Ну що ж, ось так, все буває вперше: перший переворот, перша лікарня, перша крапельниця, перший гелікоптер і перші думки про те, що всі ми вразливі та небезсмертні. Бажаю своєму синові пройти це випробування і стати сильнішим, щоб повернутися і йти далі! Lev Krutogolov передає всім привіт і ви йому передайте))

Приєднуємося до побажань якнайшвидшого одужання!

Зазначимо, що Лев Крутоголов – старший син Єгора та Катерини Крутоголових. Він народився 2010 року. У 2017 році Лев став чемпіоном України з картингу.

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