Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✈ Скасування рейсів до України 🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

У Сєрова дитина

Зірка Євробачення

Кейт на ТВ

Правда про Нацвідбір

Зізнання Мурика
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Син Єгора Крутоголова із "Дизель шоу" серйозно постраждав після ДТП

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 лютого, 18:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кілька годин тому з'явилася інформація про те, що син відомого шоумена після серйозної аварії потрапив до лікарні
Єгор Крутоголов з дітьми
Єгор Крутоголов з дітьми / Фото: instagram.com/dizelmano

З'явилася екстрена інформація щодо стану здоров'я відомого українського шоумена. Декілька годин тому Єгор Крутоголов з дружиною повідомили про те, що їхній старший син Лев потрапив у серйозну аварію та після отриманих травм був доставлений до лікарні.

Син Єгора Крутоголова
Син Єгора Крутоголова / Фото: instagram.com/dizelmano

Реклама

Вимушений повідомити, що Лев потрапив в аварію під час суботніх відбірних перегонів #WSK на трасі SouthGarda в Італії. Одного з гонщиків розвернуло проти руху і Лев не зміг уникнути контакту, внаслідок чого, перескочив через машину суперника і перекинувся . Чергова бригада швидкої допомоги доставила його спочатку до найближчої клініки, а потім вертольотом перевезли до великої лікарні в Брешії. Його стан стабільний, температура не підвищувалася, зовнішніх пошкоджень немає, але є забій внутрішніх органів. Дві доби він провів у палаті інтенсивної терапії, йому проводять усі необхідні процедури та дослідження, за що ми вдячні клініці Spedali Civili di Brescia за їхню роботу та зусилля.

За словами артиста, Льва переводять у звичайну палату, що в такій ситуації є хорошим знаком, тому Крутоголов зараз може поділитися з публікою інформацією про стан сина.

Найбільше нервів дісталося моїй дружині Каті, яка була і продовжує бути з ним там. Дві доби на кріслі – це лише квіточки в порівнянні з тим, що їй довелося пережити там. Я передаю тобі, моя довічна Валентинка, вітання з днем усіх закоханих! Я закоханий у найсильнішу жінку у світі!

Лев Крутоголов активно бере участь в гонках
Лев Крутоголов активно бере участь в гонках / Фото: Інстаграм Льва Крутоголова

Знаменитий батько бажає синові пройти це непросте випробування, щоб стати ще сильнішим і радувати всіх своїми успіхами.

Реклама

Ну що ж, ось так, все буває вперше: перший переворот, перша лікарня, перша крапельниця, перший гелікоптер і перші думки про те, що всі ми вразливі та небезсмертні. Бажаю своєму синові пройти це випробування і стати сильнішим, щоб повернутися і йти далі! Lev Krutogolov передає всім привіт і ви йому передайте))

Приєднуємося до побажань якнайшвидшого одужання!

Зазначимо, що Лев Крутоголов – старший син Єгора та Катерини Крутоголових. Він народився 2010 року. У 2017 році Лев став чемпіоном України з картингу.

Реклама

Нагадаємо, сьогодні також обговорюють нову пасію Андрія Задворного.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
14 лютого. Майкл Рубенс Блумберг. Цього дня рівно 80 років тому народився один із найбагатших землян, засновник та власник світового постачальника фінансових новин Bloomberg, кандидат у президенти США, 108-й мер Нью-Йорка…
Історія дня - за хвилину
Нестандартна краса
Чи підтримуєте ікону бодіпозитиву – Ліззо?
Інші моделі plus size

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти